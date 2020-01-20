偶遇：少年气候活动家格蕾塔·桑伯格(Greta Thunberg)在达沃斯论坛的走廊上偶遇欧洲央行行长克里斯汀·拉加德(Christine Lagarde)。 (© Keystone / Gian Ehrenzeller)

唐纳德·特朗普(Donald)和格雷塔(Greta)等名人将备受关注，但是在达沃斯举行的第50届世界经济论坛年会上，还有一些您闻所未闻的超有趣的演讲者。

在这个需要凭邀请函才能参加的活动上，演讲还包括一名蝙蝠研究家、“非洲泡泡糖”(Afrobubblegum)艺术运动的创始人和一名获得诺贝尔奖的干细胞研究者。来自118个国家和地区的约2’800名嘉宾获得与会资格。世界经济论坛发言人表示，与会总人数比去年少了300人，是因为全年有更多场次的会议，而达沃斯论坛更偏重吸引“最高级别的领袖”。

参会嘉宾包括约50位国家元首，其中有后来加入名单(英)外部链接的美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)，他的随行人员包括其女儿伊万卡(Ivanka)和女婿贾里德·库什纳(Jared Kushner)，两人均担任总统顾问。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫(Mohammad Javad Zarif)上周宣布不参加会议，让两国在中立的瑞士领土举行会晤缓解紧张局势的希望落空。



尽管英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)、巴西总统雅伊尔·博索纳罗(Jair Bolsonaro)和日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)今年都没有参加达沃斯，但备受瞩目的乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基(Volodymyr Zelensky)、伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫(Barham Salih)和香港特区行政长官林郑月娥(Carrie Lam)都出席年会。

今年担任瑞士轮值主席的西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)将会见欧盟委员会新任主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)，以推动瑞士与欧盟的框架协议谈判进程。七人组成的瑞士联邦委员会的所有其他成员也将参加世界经济论坛(多语)外部链接，每个成员都专注于与其分管部门有关的会议。

33岁的奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨(Sebastian Kurz)和34岁的芬兰总理桑娜·马林(Sanna Marin)是世界上最年轻的两位国家领导人，他们拉低了这一群体的平均年龄。

约有1’680名商业领袖也将出现在达沃斯的会议中心，包括来自诺华、华为、优步和瑞士信贷等公司的的首席执行官，这些公司最近屡登媒体头条。



少年的声音

在最近横跨大西洋之旅后，瑞典少年气候活动家格蕾塔·桑伯格(Greta Thunberg)将再次露面，与她一起出席会议的还有另外九名青少年，其中一名年仅13岁。出席论坛的其他活动家包括占领华尔街运动的联合发起人迈卡·怀特(Micah White)。

民间团体希望通过全球工会联盟(UNI Global Union)秘书长克里斯蒂·霍夫曼(Christy Hoffman)、人权观察执行长肯尼思·罗斯(Kenneth Rot)和透明国际主席迪莉娅·费雷拉(Delia Ferreira Rubio)等嘉宾的强有力发言来弥补自身在参会人数上的不足。乐施会(Oxfam)和大赦国际(Amnesty Internationa)两个组织的负责人的缺席格外引人注目。

其他特别嘉宾包括音乐家皮特·盖布瑞尔(Peter Gabriel)、黑眼豆豆乐队成员威廉(will.i.am)、印度女演员迪皮卡·帕度柯妮(Deepika Padukon)和肯尼亚电影制片人瓦努莉·卡修(Wanuri Kahiu)，她也是“非洲泡泡糖”(Afrobubblegum)艺术运动的联合创始人，这一媒体团体致力于支持全新的非洲艺术流派。其他为论坛增添惊喜的演讲者包括爱尔兰蝙蝠研究中心的创办人艾玛·提林(Emma Teeling)，她将介绍蝙蝠身上所蕴含的健康长寿之秘密。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)





Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram