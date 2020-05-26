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业界调查 瑞士多数餐厅恢复营业，但90%预计会面临亏损

restaurant

40%左右的餐厅表示，不确定在现有情况下还能否继续保持复市营业。

(Keystone / Laurent Gillieron)

自5月11日迄今，瑞士超过三分之二的餐厅已复工复市、恢复营业，然而目前，许多餐厅都在公共卫生措施的限制下挣扎求生。

瑞士餐饮业协会GastroSuisse主席卡西米尔·普拉策尔(Casimir Platzer)表示：“10家重新开门营业的餐厅中，就有9家预计将蒙受经营亏损。”

“在第一阶段恢复营业之后的第一周，(瑞士餐饮业)营业额较去年同期平均下降了60%。”

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这是基于瑞士餐饮业协会于5月11日至18日期间对约3100家瑞士餐厅进行在线调研(德)外部链接所得出的结论。

瑞士餐厅于5月11日获准重新开门营业，不过需严格遵守防疫限制措施，以防止2019冠状病毒病传播。在瑞士餐饮业协会看来，有些防疫措施实在过于严苛，以至于餐厅很难获取利润。

40%左右的受访餐厅表示不确定在现有情况下还能否继续保持复市营业。普拉策尔怀疑，许多餐厅将不得不在6月份再度主动关门歇业，因为从成本效益的角度考虑，继续营业实在不划算。

根据调查，餐厅内桌与桌之间的间隔距离需至少达到2米，以及同行并同桌就餐的客人不得超过4位的规定，迫使某些餐馆将座位数量缩减了35%到65%不等。

该协会指出，许多餐厅还不得不为实施相关防疫保护措施承担额外的费用，比如购买透明有机玻璃防护隔板和口罩。

调查显示，绝大多数恢复营业的餐厅，截至目前所针对的经营服务对象都是定期上门的常客、普通民众以及周边公司的雇员。大约三分之一的店家，是为了挽回防疫封锁隔离期间所蒙受的损失，或者为了维持市场占有率而选择复工、重新开门迎客。

而宁可继续闭门停业的原因也各不相同，部分餐饮业经营者的顾虑在于，在现行严格的公共卫生防疫保护措施下，无力实现盈利。

恢复外出就餐：请保持慎重

Byblos

新冠疫情危机期间，洛桑一处空旷的露台。 (Jean-Christophe Bott/Keystone)

Servieren

现如今，不少餐厅里-譬如卢塞恩州的这家餐馆，服务员会戴着口罩工作，以保护自己和顾客。 (Urs Flüeler/Keystone)

Entercote Federale

伯尔尼一家餐厅的员工们正在安装有机玻璃防护隔板。 (Anthony Anex/Keystone)

2 Coronas

墨西哥国民啤酒-科罗娜(Corona)品牌啤酒依然拥有大量粉丝。 (Georgios Kefalas/Keystone)

Vieil Ouchy

洛桑一家餐厅的服务员正在准备瑞士奶酪火锅。 (Jean-Christophe Bott/Keystone)

Engelberg Restaurant

地处瑞士腹地的旅游胜地-英格堡(Engelberg)，游客依然寥寥无几。 (Urs Flüeler/Keystone)

Montbeton

新冠病毒疫情时代的洛桑餐饮服务 (Jean-Christophe Bott/Keystone)

Kornhausplatz

伯尔尼一家餐厅所安装的塑料隔断墙。 (Peter Klaunzer/Keystone)

Pont Bessieres

在洛桑一家小酒馆里工作的侍应生戴着口罩接待顾客。 (Jean-Christophe Bott/Keystone)

floor at entrance

瑞士名厨Philippe Chevrier在其经营的位于日内瓦附近萨蒂尼(Satigny)的餐厅入口处的地板上设置标记。 (Salvatore di Nolfi/Keystone)

Waiter with mask

日内瓦附近萨蒂尼(Satign)的一家餐馆里，戴着防护口罩的服务员正在餐厅做开门营业前的准备工作。 (Salvatore di Nolfi/Keystone)

Tisch gedeck Restaurant

目前，瑞士餐厅内同桌就餐的客人不得超过4位。 (Gian Ehrenzeller/Keystone)

Buvette alpage

防疫保护措施随处可见，甚至也包括人迹罕至的山区，譬如西部沃州的汝拉溪谷(Vallée de Joux)。 (Jean-Christophe Bott/Keystone)

继长达数周的关门停业之后，瑞士的餐厅、酒吧和咖啡馆于5月11日再度恢复营业。不过，情势并未完全恢复常态。目前，每家就餐场所不得不对接待和店内容纳的顾客数量做出限制，与此同时，也必须遵守保持社交距离的规定。联邦委员会有可能会在未来几周内宣布进一步的放宽疫情限制措施。

Restaurants öffnen nach dem lockdown

遵循规则

在瑞士，已恢复营业的餐厅似乎普遍能够遵守公共卫生疫情防控准则。根据瑞士餐饮业协会汇整的数据，大约90%的受访餐厅业已按照政府指南实施并落实了相关防疫措施。

在防疫安全检查中，只有两家-也就是不到1%的受检餐厅，因未符合相关规章而受到处罚。

据瑞士法语纸媒《晨报·周日版》(Le Matin Dimanche)报道，瑞士西部地区政府相关行政管理部门已对当地逾2000家恢复营业的餐厅进行了防疫检查。沃州警察局长报告称，该地区大多数餐馆都能严格遵守防疫准则。

尽管如此，具体情况也因州而异。在某个州，40%左右的餐厅必须作出调整方可达到防疫标准，从而再度开张。


新冠病毒 Covid-19 瑞士目前的局势：公民的防疫纪律有所放松

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Keystone-SDA/jdp

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