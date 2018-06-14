此内容发布于2018年6月14日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月14日 -09:00

中国是瑞士的第三大贸易伙伴。尽管如此，瑞士联邦政府在对待这个新兴大国上没有统一的战略。

(Dahai Shao, swissinfo.ch)

瑞士有30个州或城市与中国的省份或地区建有伙伴关系。但瑞士全国依然缺乏一个统一的策略，来与这个正在崛起的世界强国打交道。这样进展能顺利吗？

今年4月，近半数的奥地利政界、经济界名人前往中国“朝圣”。除了总统亚历山大·范德贝伦与总理塞巴斯蒂安·库尔茨以外，尚有4位部长随行。此行代表团还包括170位企业主和经理。瑞士的联邦委员也曾到访中国：2017年4月，乌力·毛勒(Ueli Maurer)；5月，多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)还有近期的伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)。看来我们的首脑很愿意单独拜访中国。



世界第一强国

当美国逐渐陷入孤立主义，而欧洲摇摇欲坠的时候，中国和其影响力正变得越来越强大。凭借“新丝绸之路”(注*：一带一路)，中国正推动着一个伟大的商贸基建项目，将欧洲也纳入其中。中国中央政府总共欲投资9000亿美金用于公路、铁路网，港口和发电厂的建设使用。

中国贸易之路的扩建也为瑞士经济提供了巨大的商机。中国是瑞士的第三大贸易伙伴，而且双边关系非常好。1950年，瑞士作为首个西方国家之一，率先承认了中华人民共和国。2014年，两国又签署了自贸协定。此间，共有30个州或城市与中国的省份或地区结为友好伙伴关系。然而在国家层面，瑞士并没有统一的对华策略。联邦委员会也并非统领部门，可以决定对华关系；7个部委各自为政，分别与中国进行着对话。这主要是因为瑞士的调和体系，依问题不同而分由经济部、教育和研究部，以及外交部负责。联邦委员会当然有一个主的亚洲策略，它由联邦外交部负责协调，并已于2015年在外交政策报告的框架下获得了议会的通过。

中国在瑞士的并购引发瑞士的思考 “没有国家有兴趣被中国企业大举收购” 作者： 《新苏黎世报》(NZZ) Christina Neuhaus 巴塞尔人国民院议员Elisabeth Schneider-Schneite作为外交政策委员会主席重视中国超过欧洲。 Schneider女士，我们面对的是一个新的世界秩序吗？ ...

然而专家们依然存疑，瑞士是否从策略上已经准备好与中国在政治、经济上打交道。谁要想和中国长期保持关系，就要知道：中国只有一个中央政府、一项战略，中国通Ruedi Nützi说。联邦委员官方访问一次中国，私人又来，会令中国人迷惑。中国正希望成为世界第一的强国，并通过一系列目标一致的活动，来获得更重要的利益。西方的谈判地位被低估，就因为没有协调好。因此瑞士需要定期召集各方开圆桌会议。Nützi表示，对联邦委员会来说，成立一个中国特别工作组，也是不错的建议。

Rudi Nützt是中国对外国专家所颁发的最高奖项-友谊奖的获得者。2016年他陪同联邦委员施耐德-阿曼对北京进行了国事访问。作为瑞士西北大学经济学院院长，他在25年前就开始了与中国的密切联系。

中国要走自己的路成为世界第一，它正变得越来越自信，他说，中国的文化非常优秀，而且会改变欧洲。然而在瑞士，无论是新发起的丝绸之路项目，还是农业集团先正达被国企中国化工集团收购，都没有引起公众的重视。不过巴塞尔人、国民院女议员Elisabeth Schneider-Schneiter不久前宣布计划访问中国和中亚很有必要，他认为颇具代表性。这位外交政策委员会主席计划追随新的丝绸之路并连带访问哈萨克斯坦，该国的经济增长从中国获利颇丰。



“这样可不行”

同样持批评态度的还有Thomas Wagner。凡涉及瑞士与中国官方交往所遇到的问题，他认为Ruedi Nützi的意见非常正确。这位前苏黎世市长于36年前，最早让瑞士与中国的城市结为伙伴关系，而且自此与中国保持了非常密切的联系。作为瑞士-中国协会主席，他获得过多次中国的表彰。瑞士在中国享有非常高的声誉，他说。不过还可以更好：中国正持续地完善着自己的战略结构，但瑞士方面总是在转换不同的对话伙伴，这令人不解。因此Wagner也要求就中国事务成立一个中央性的职能部门。“我确实很喜欢联邦制文化，”他说：“但(对中国)一直这样是不行的”。

本文转载翻译自《新苏黎世报》报道(德文)外部链接

Neuer Inhalt Horizontal Line