瑞士政府已决定放宽武器出口条例，在某些条件下，存在向一些境内发生武装冲突的国家出口武器的可能性。
现行法律禁止向卷入国内或国际武装冲突的国家出口武器。但依据6月15日的一份政府决议，如果没有理由相信出口的武器会被用于冲突，那么有关机构现在可以颁发出口许可证。
条例的这一计划性放宽将不适用于被内战蹂躏的国家，例如今日的也门或叙利亚。出口许可证的有效期也由一年延长为两年。
在军工业屡屡提出放宽条例的呼吁后，政府做出了这一决定。瑞士军工业对苛刻的许可证条例怨声载道，称其令本国军工业在同欧洲对手的竞争中处于劣势，武器出口不断下降，就业岗位也受到威胁。
政府表示，保护工业基础应当成为决定是否授予出口许可证的标准之一。政府已要求联邦经济事务部起草对现行武器出口管制条例的修订案。
此举令保守右翼党派瑞士人民党、中右翼党派自由民主党和军工业感到满意，却在左翼阵营引发愤慨，社会民主党和绿党都表示，它有损人权和瑞士的中立。
SDA-ATS/jc
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。