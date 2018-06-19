此内容发布于2018年6月19日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月19日 -09:30

武器出口条例的放宽不适用于受内战蹂躏的国家，例如照片中的也门。

(Keystone)

瑞士政府已决定放宽武器出口条例，在某些条件下，存在向一些境内发生武装冲突的国家出口武器的可能性。

现行法律禁止向卷入国内或国际武装冲突的国家出口武器。但依据6月15日的一份政府决议，如果没有理由相信出口的武器会被用于冲突，那么有关机构现在可以颁发出口许可证。

条例的这一计划性放宽将不适用于被内战蹂躏的国家，例如今日的也门或叙利亚。出口许可证的有效期也由一年延长为两年。

在军工业屡屡提出放宽条例的呼吁后，政府做出了这一决定。瑞士军工业对苛刻的许可证条例怨声载道，称其令本国军工业在同欧洲对手的竞争中处于劣势，武器出口不断下降，就业岗位也受到威胁。

政府表示，保护工业基础应当成为决定是否授予出口许可证的标准之一。政府已要求联邦经济事务部起草对现行武器出口管制条例的修订案。

此举令保守右翼党派瑞士人民党、中右翼党派自由民主党和军工业感到满意，却在左翼阵营引发愤慨，社会民主党和绿党都表示，它有损人权和瑞士的中立。



SDA-ATS/jc

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