一项预计斥资4亿瑞郎(折合人民币约为26亿元)以帮助游客更快捷抵达欧洲屋脊少女峰的山区铁路建设项目，日前终获瑞士联邦交通运输局批准定案。最终出炉的方案已经修订，以平息对环境及审美心存隐忧的当地居民的反对与质疑。
这项讨论旷日持久的铁路项目的核心，是一条全新开通的V型缆车路线。该路线一旦通车，将帮助游客缩短行程，更快捷地借助山间铁路抵达艾格峰冰川站(Eiger Glacier station)，进而搭乘火车登顶少女峰车站。
然而，出于对以格林德尔瓦尔德镇(Grindelwald)为始发站的“艾格快线”(Eiger express)或破坏自然景致的担忧，伯尔尼高地(又称伯尔尼兹阿尔卑斯山脉，Bernese Alps)地方政府和当地居民累计提出了17项异议。
作者： Jo Fahy, 于Grindelwald
瑞士雪山缆车对于日益增长的游客数量已经有些力不从心。然而游客增多并不意味着能令地方经济从中受益，因此高造价的新缆车项目在滑雪胜地格林德尔瓦尔德引起热议。 ...
联邦交通运输局采取了相应的措施并规定了诸多这一铁路建设项目所需满足的必要条件，以消除多方隐忧。譬如，缆车的桅杆需比原计划更短，且舱室外观的配色要更多样化，从而与周围景观达成和谐交融。
SDA-ATS/ds
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