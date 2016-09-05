此内容发布于2016年9月5日 下午5:36 最后更新 - 2016年9月5日 -17:36

民防人员在叙利亚收集集束炸弹，以使其能够被安全引爆。 (Reuters)

瑞士官员称，在某国际协约生效至今的短短几年内，全球范围内在根除集束炸弹方面就已取得“令人瞩目”的进展。然而这种致命武器仍被用于叙利亚和也门等地的武装冲突中。截至目前，瑞士正在销毁1998至2004年间本国制造的近20.2万枚此类弹药。

据负责裁军问题的瑞士大使萨布丽娜·达拉费奥尔(Sabrina Dallafior)透露，自2010年起生效的《集束弹药公约》(Convention on Cluster Munitions)“开始在实地产生效果”。

由达拉费奥尔带领的一队瑞士官员正在日内瓦联合国总部参加对该公约的国际审查。

国际红十字会副主席克里斯蒂娜·贝利(Christine Beerli)周一(9月5日)的讲话也附和了达拉费奥尔的主旨：“公约生效至今的短短几年内，就已取得令人瞩目的成功。200万枚集束炸弹已被销毁，成百上千平方公里土地已得到清理。有集束炸弹受害者的缔约国也正按公约要求提供援助。”

自2015年8月，哥伦比亚、冰岛、帕劳、卢旺达和索马里等五个国家正式批准该公约，古巴和毛里求斯也已加入公约。如今公约的缔约国总数已达到119个。

但是，美国、中国和俄罗斯等几个超级大国仍未签署该公约。

激进组织“集束炸弹联盟”于上周五指出，2015年集束炸弹造成的死亡人数为417人，其中逾三分之一为儿童。它同时还补充说，实际伤亡人数可能更高。该联盟的一份报告列出，2015年的死伤者集中在叙利亚人(248人)，其次为也门(104人)和乌克兰(19人)。

活动人士透露，自2015年9月起叙利亚反对派控制地区集束炸弹使用显著增加，有证据显示俄罗斯是背后的主谋。但俄罗斯多次否认曾使用集束炸弹。

瑞士弹药储备

在公约发起四年之后，瑞士经过漫长的国内咨询程序，最终于2012年7月正式批准该公约。

按照公约规定，瑞士在集中力量销毁总数为201'895枚的大规模集束弹药储备，这些弹药包括1988至2004年制造的四种类型的炸弹。按照集束炸弹联盟的说法，这些弹药分别购自英国和以色列，在瑞士进行组装，同时还增加了一些特殊功能，以增加其可靠性。

瑞士官员于周一确认，在2010至2016年6月期间，瑞士已销毁了这些储备的76%，其中大部分是在2014年后销毁的。剩余部分应会在2018年底前全部销毁，比预期的2021年1月大有提前。

“瑞士一切都按部就班，进行良好，”人权观察(HRW)组织武器游说总监玛丽·威尔汉姆(Mary Wareham)指出：“他们正以有条不紊而彻底的方式工作，完全符合人们对瑞士的期待值。”

最后的残存

按照官方报告，瑞士从未使用或出口过集束炸弹，即使在训练过程中，也从未在瑞士发射过此类炸弹。

尽管与国土面积相当的奥地利、丹麦或挪威相比，瑞士的集束弹药储备可谓相形见拙。可为什么瑞士这样一个有着强大人道主义传统的“中立国”需要配备集束炸弹呢？

威尔汉姆称自己并不感到惊讶。“对于购买和制造集束弹药，每个国家各有各的原因。在人们意识到危害以前，这一直是件极其合法的事，”她表示。

在2012年瑞士议会就批准公约做出讨论时，有些保守人士反对此举，警告说这可能会危及瑞士的国防力量。

瑞士的集束炸弹储备，可能算是冷战期间的国防自卫政策残留部分之一了，当时人们很担心受到华约国的武装袭击。

“2012年当瑞士决定批准公约时，人们认为合法国防不再需要集束弹药了，”日内瓦联合国总部瑞士常驻使团政策与军事顾问万桑·绍法(Vincent Choffat)指出。



(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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