此内容发布于2018年5月29日 上午9:30 最后更新 - 2018年5月29日 -09:30

报告中提及，瑞士现有的诸多研发中心未来迁址海外、不限制于瑞士国内的风险将会愈发显著。

(Keystone)

在瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)循例发布的《全球竞争力年报》中，美国较去年排名上升了三位，力压诸国重夺榜首，一跃成为世界最具竞争力经济体；而瑞士则惜败往年的竞争者中国香港、新加坡与荷兰，在去年榜眼的基础上下跌至第五位；中国大陆则由去年的第18位攀升至第13位(英)外部链接。



在全球竞争力评估领域最具影响力和和权威性的洛桑国际管理发展学院(英)外部链接表示，今年在纳入排行的63个国家/地区中，瑞士竞争力排名之所以下滑，主要还应归咎于“出口减缓，就业增长动力放缓以及国际投资衰退”。此外，报告中也提及，瑞士现有的诸多研发中心未来迁址海外、不限制于瑞士国内的风险将会愈发显著。



imd chart The top ten most competitive countries, 2018

虽然瑞士在四个主要竞争力要素-即经济绩效、基础设施、政府办事效能和商业效率方面的表现，均位居全球首位。而瑞士也为促进经济发展、搭建强大的金融体系以及保障高标准的医疗保健服务提供了最为完善的制度框架。



然而反观出口这一竞争力要素，瑞士得分在63个国家/地区中仅居中；高昂的物价也为瑞士减分不少。



+了解更多关于瑞士企业应对强劲瑞郎的信息(英)外部链接



据洛桑国际管理发展学院世界竞争力中心(IMD World Competitiveness Center)介绍，美国重夺榜首之位的的驱动力，源于在经济表现和基础设施这两大领域的强大实力。



洛桑国际管理发展学院一年一度发布的全球竞争力排名始于1989年。



2018年全球竞争力排行榜前五位(顺次)分别为美国、中国香港地区、新加坡、荷兰和瑞士。

排名最低的五个国家(排名由低至高)为委内瑞拉、蒙古、克罗地亚、巴西和乌克兰。

SDA-ATS/jc

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