加密数字代币正在改变金融市场交易模式

(KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT)

面对预期将至的加密资产交易大潮，全球已有数个交易平台正在紧锣密鼓地做着准备，而瑞士证券交易所只是其中之一。那么此举背后的动机是什么？

在搭建加密资产交易所需的区块链型分布式账本平台竞赛中，经营瑞士证券的SIX集团(多语)外部链接是几个领先者之一(英)外部链接。

分布式账本技术(DLT)提供了各种高效的承诺-更快更廉价的交易，文书工作的削减，以及每个证券可发行多种代币的选项，等等。对不动产等高值资产所有权的分摊可降低小参与者投资时的金融壁垒，也能令中小企业更容易地发行股票。

自比特币与首次代币发行(ICO)的众筹式投资浪潮崭露头角，情况已有了新的发展。区块上的新成员就是证券型代币(Security Token)，即资产所有权的数位表示法。

证券型代币是跟踪股票、债券甚至不动产和艺术品等金融工具的加密式数位代码。这种所谓“代币”，即tokens，其实是一种“通证”或“令牌”，是指定证券所有者的代码标识，可由一人直接转让给他人，每次交易都以区块链或分布式账本技术的其他形式做了记录。

瑞士资讯swissinfo.ch金融科技报道 金融科技正在改变全球金融的面貌。从比特币到区块链，瑞士金融中心正全力以赴，以迎接数位科技新潮流的挑战与机遇。区块链创新几乎涉及了从物流到能源、从大宗商品交易到交通运输等各个行业。 信息框结尾

重量级选手的加入

直到最近，加密资产还是越来越多的独立且基本不受监管的交易所的天下。但随着代币化证券的到来，大型国有证券交易所如今也参与进来。

今年7月，SIX集团宣布正在搭建一个“端到端全集成的数位资产交易、转让与保管服务”，将于2019年年中开始推出。除了令股票与债券交易变得更为高效，分布式账本技术平台还能寄放一种新形式的代币化公司股票，可让小型企业经由它上市，从而更便捷地开展融资。

拥有伯尔尼证券交易所的斯图加特证券交易所是德国第二大平台，它正准备通过一家子公司来发行专做加密货币交易的Bison应用。该交易所还与金融科技服务公司solarisBank合作，要建立一个“为加密货币与代币提供的多边交易场所”。

拥有纽约证券交易所等诸多平台的洲际交易所集团(IntercontinentalExchange)，是计划筹组Bakkt交易所的财团之一。这个新的交易所正是为“在全球市场与商业中打开数位资产的转化性潜力”。

分布式账本技术(DLT) 分布式账本技术(Distributed Ledger Technology)作为一种数位系统，专门用来对谁拥有某项资产做相应记录，同时确保资产过户时的账本平衡。它的设计是为取代由各银行与政府机构等经营的中央化会计系统。 分布式账本技术的实施方式是允许系统内的任何人查看与批准交易。这套系统在一个加密的数位账本里储存所有交易的完整历史，所有参与者都能看到该账本。区块链，即比特币等去中心化加密货币的基础，就是分布式账本的一种形式。 信息框结尾

泰国证券交易所也计划成为亚洲地区的领军人，把新型受监管的数码交易所作为一个“集资与投资机遇的替代型场所”。

上海、伦敦、法兰克福、澳大利亚、新加坡、阿联酋、马耳他和直布罗陀等地也都在竞相用分布式账本技术升级至少部分的交易服务，以期从新兴“代币经济”中分一杯羹。明年我们将会看到某些此类交易所的开张。

未来将是何种情况？

大型交易所目前正在争夺早期采用者优势，但新技术尚未投入大规模测试。SIX集团称将在明年夏季结束前开始推出自己的平台，最初阶段会提供一系列范围有限有待确定的服务。没人想落在后面，同样，也没人希望冒然前进以致犯错。

来自普华永道思略特(PwC Strategy&)的SIX集团顾问丹尼尔·迪梅尔斯(Daniel Diemers)表示，在同一场所提供一条龙交易服务才合情合理。他告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“经纪人不会愿意为了匹配交易、结算与转让等业务来往于多家场所。他们想要的是在同一场所专业化执行的整套业务。”

迪梅尔斯相信，可能营利的业务类型之一可以是为这种新型交易提供高质、实时的市场数据服务。对数据来源访问权限收取订阅费，或提供专业化风险管理服务，都是可能的营利副业。

然而影响迅速采纳的一个绊脚石，是规范仍然落后于科技的进步。举例来说，技术允许资产所有权转化为代币，独立于证券本身被自由转移，但这还待进行法规化。

各个国家正以自己的方式监管代币经济。列支敦士登正在编制新的区块链法，而瑞士似乎准备继续对现有法规修修补补，以便纳入加密资产。

独立交易所将何去何从？

根据普华永道，十家规模最大的全球性加密交易所目前大约控制着加密资产日交易量的70%。而在瑞士，交易所包括Taurus、瑞士加密交易所SCX和Lykke (英)外部链接，后者刚刚与荷兰交易平台Nxchange开展合作。

迪梅尔斯认为，国有交易所的到来可能会造成合并风潮，某些中型独立交易所要么关门大吉，要么与重量级选手合并。

但瑞士数位资产企业Taurus则认为，数码形式的国有交易所也不能为所欲为。Taurus集团(英)外部链接联合创办人拉明·布拉希米(Lamine Brahimi)指出，存在各种交易的空间及不同类型之间合作的潜在机遇。

“数位资产市场相当多样化与碎片化，现有与新进选手有参与的空间，”布拉希米告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“你还需要获得正确的技能、知识与技术类基础设施。”

在一开始，对加密货币的机构性嫌隙，就令它们在面对比特币拥护者时处于劣势，布拉希米表示。不过他也承认，任何交易所要想长期繁荣下去，就需要监管批准。“机构投资者(如银行和资产经理人)强烈要求真正受监管的数位资产交易也能遵循最高机构标准，”他说道：“但截至目前毫无标准可言。”

为了这一目的，Taurus正在向瑞士金融监管部门申请经纪和交易执照。

谁还能尝到甜头？

证券型代币的拥护者相信这种技术会改变金融市场，使更多人能筹集资本，并以更快速、更经济有效的方式交易。

这将向交易所之外的一系列参与者敞开大门。如果一切按部就班地进行，那么中小企业将能轻松发行股票，为企业扩张筹措资金。交易量的增加还可以令银行与资产经理人受益，他们可以替客户进行交易赚取手续费，或交易他们自己的资产。

不少专业金融玩家正在瑞士陆续开办以赶上代币经济之潮，这包括为资产经理人参与加密资产交易而设的门户网站Melonport (英)外部链接，代币化替代性资产提供商Smart Valor (英)外部链接，以及在为自己的数码平台探索区块链选项的Instimatch (多语)外部链接，他们的平台专为企业债务市场匹配借方与贷方。

瑞士资讯swissinfo.ch

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