美国国家过敏与传染病研究院(NIAID)公布的从1名美国确诊患者身上分离出来、并透过实验室内扫描穿透式电子显微镜观察到的2019新型冠状病毒的高分辨率彩色照片。 (Keystone / Niaid- Rml/national Institutes O)

据瑞士制药公司及数位业内知情人士预测，一种针对治疗2019冠状病毒病Covid-19的有效对症药物，有望于今年年底之前面世，然而，新冠疫苗的问世，可能还会在药物推出市面的基础上再多等待一年的时间。



“在最好的情况下，治疗新冠肺炎的对症药物或许能在2020年年底之前面世，”在总部位于瑞士日内瓦、且专注于生物技术领域的风险投资公司梅迪奇(Medicxi)身兼联合创始人及董事一职的弗朗西斯科·德·鲁伯蒂斯(Francesco De Rubertis)于本周一(4月13日)透露。



德·鲁伯蒂斯在本周一接受瑞士纸媒《时报》(Le Temps)采访(法)外部链接时提及：“在2020年年底之前我们应该就会知道，投入测试的各种(新冠病毒)疫苗是否有望成功。如果答案是肯定的，那么疫苗就有望在2021年下半年面世，也许就是第三季度。”



他提到，鉴于推测疫苗问世的时间点距离2019冠状病毒病的出现仅不到两年，这一时间框架可谓是“异乎寻常得短”，因为通常情况下，一种疫苗的成功研制往往需要5年至7年的时间。据德·鲁伯蒂斯预测，未来面世的新冠疫苗将来自于大型制药巨擘或是大型生物科技公司，而不太可能出自某家初创企业。

2021年春季？



与此同时，全球领先的再保险公司之一-瑞士再保险(Swiss Re)董事长沃尔特·基尔霍尔茨(Walter Kielholz)估测，新冠疫苗将“最早于2021年第一季度准备就绪，随后便会迅速投入批量生产”。

在瑞士CH-Media媒体报业集团于本周二(4月14日)刊登的一则报道中，基尔霍尔茨表示，要想世界恢复常态，就必须等到治疗2019冠状病毒病Covid-19的对症药物能真正问世。



不过他也表示，他能想到封锁隔离抗疫措施将很快有所放宽。“比方说，我实在不明白，为什么珠宝店或者家具店必须关门停业？如果那些商家能够遵守卫生防疫规章制度，它们自然就应该再度恢复营业。这一规定也适用于其他商户，譬如服饰店。”



在总部位于日内瓦的世界卫生组织于同日发布的新冠疫情简报中，新闻发言人玛格丽特·哈里斯(Margaret Harris)表示：“我们真的不应该去期待新冠疫苗会在短短12个月以内或者更长时间内问世。”





Neuer Inhalt newsletter subscription chiese 不要错过瑞士的热点新闻：现在就订阅我们的每周要闻。

Keystone-SDA/swissinfo.ch/sm

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram