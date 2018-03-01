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冬季气候 日内瓦机场因大雪关闭

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People waiting at Geneva airport

去年12月，等待休假的人在日内瓦机场办理登记手续的柜台前拍起了长龙。

(© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

今晨(3月1日)日内瓦机场新闻发言人告知瑞士通讯社，因机场跑道积雪无法适航，日内瓦机场眼下临时关闭，望滞留乘客静候进一步通知。

机场方面建议乘客目前暂时请勿前往机场，同时自行联系航空公司以了解航班详情。

起初，日内瓦机场本计划于上午9点之前恢复正常运营；然而按照目前雪势，已无望按原计划安排。

GVA tweet

tweet

所幸，苏黎世机场仍然正常开放，仅今日最早一批待飞航班出现延误，但最终顺利起飞。

彻夜降雪也导致瑞士全境内高速公路和其他道路交通出现不同程度的阻滞。瑞士首都伯尔尼和图恩，以及东北部苏黎世和圣加仑之间的高速公路上，均接到数场交通事故的报告。

公共交通系统也同样受阻。譬如多位瑞士资讯swissinfo.ch记者在工作地点伯尔尼市长时间站在大雪中等待姗姗来迟的电车和公交车。

tram stop in snow

伯尔尼电车站的显示牌告知乘客：由于大幅降雪，电车服务已中断

(swissinfo.ch / Susan Misicka)

本周，瑞士也遭遇了异常低温天气。

结冰记录 瑞士少见却不罕见的寒冬

瑞士的冬天也会发威的：周日以来，瑞士受西伯利亚寒流的侵袭，一反往年常态，已经连续数日持续零下温度，就连平原地区的气温也最低达到了-16°C。外加瑞士特有的一种名叫“比丝”(Bise)的冷风，令往常喜欢“耍单”的瑞士人，都不得不全副武装地上路了。 ...

SDA-ATS/db/sm

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