此内容发布于2020年2月4日 下午12:06

斯沃琪集团位于总部驻地-瑞士比尔的一处”斯沃琪速递店“。 (Keystone / Peter Klaunzer)

鉴于对新型冠状病毒疫情爆发的担忧，斯沃琪集团(Swatch Group AG)现已决定，取消拟定于2月底在苏黎世举办的Time to Move国际新品发布会。



“考虑到2019年新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情爆发的不确定性，于此同时，为了确保我们的客户、合作伙伴以及同仁的健康安宁，斯沃琪集团现已决定，取消原定于2月底举办的Time to Move国际钟表展，”斯沃琪集团于本周二(2月4日)告诉瑞士财经通讯社AWP。



斯沃琪集团Time to Move国际钟表展会的供应商展示新品环节，原定于2月28日至3月2日在苏黎世举行，并将于3月4日至6日举办新闻发布会。



总部坐落于瑞士比尔(Biel)的斯沃琪集团表示，它希望“合作伙伴能够在不安定时期，避免不必要的国际长途飞行”。



世界卫生组织(WHO)已于上周宣布，新型冠状病毒疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。截至目前，新型冠状病毒已从中国蔓延至23个国家，共有20636例确诊病例，死亡人数427人，其中绝大多数出现在中国。瑞士目前尚无确诊病例。



斯沃琪集团已于2018年宣布将不再参加全球钟表及珠宝行业最大的展会-巴塞尔珠宝钟表展，并同时决定组织举办自己的钟表展会以展示新品。



斯沃琪集团亦于本周二表示，旗下7个顶级奢侈品腕表品牌-即宝玑、哈瑞温斯顿、宝珀、格拉苏蒂、雅克德罗、黎欧夏朵、欧米茄，仍将会在地区性展会中向来客展示新款腕表。

AWP/sb

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