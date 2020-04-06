此内容发布于2020年4月6日 下午2:15

各家医院不但要奋力应对新冠病毒，现在还处在财政压力之下。 (Keystone)

据《周日报》(SonntagsZeitung)报道，战斗在抗疫最前沿、如今面临资金短缺的瑞士各医院现正呼吁财政支援，并要求废止不准医院进行非急诊类手术的命令，因这一禁令严重影响到医院的收入。

该报援引了瓦莱(Valais)州立医院院长雨果·比尔热内(Hugo Burgener)的话，“我们需要流动资金来支付员工工资”。文中同时透露，格劳宾登(Graubünden)州立医院也需在未来几天内筹集额外的2000万瑞郎(约合1.455亿元人民币)。

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《周日报》的报导还指出，拥有220家加盟医院的H+瑞士医院协会(H+ Swiss Hospitals，多语)也不断收到其他诊所的报告，称陷入资金匮乏状态。H+发言人多丽特·杰利德(Dorit Djelid)表示，由于联邦政府禁止在危机期间实施已排期的非急诊类手术，此禁令已导致“巨大收入损失，从而影响到流动资金”。

她告诉该报：“我们正在同联邦公共卫生局沟通明确，看看是否能够逐步放宽。”不过这很可能要取决于疫情何时达到峰值。

另一方面，因为滑雪度假区全部关闭，也就不再有滑雪事故受伤者，各医院急诊部的收入也大打折扣。

与此同时，医院为应对新冠病毒疫情所做的支出大幅度增长：重症监护室不得不增加配备呼吸机的床位数量，这要求医院加盖新墙、改造病房，而对医护人员防护用品的支出亦出现激增。

《周日报》报道说，各州已开始通过短期融资方式支援本州各医院。联邦政府、各州与各医院现在也在商讨将怎样支付新冠病毒的治疗费用。

swissinfo.ch/jc

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