此内容发布于2018年3月9日 下午12:05 最后更新 - 2018年3月9日 -12:05

销量增幅最大的当属山地电动自行车，2017年总计售出2.9万辆，与前年相比足足增涨了38.3%。

(Keystone)

去年，瑞士电动自行车销量在往年基础上激增了16.3%，占瑞士全年所有自行车销量的四分之一。



瑞士自行车产品供应商协会(Swiss Bicycle Suppliers’ Association，德、法)本周四(3月8日)公布的数据显示，2017年，瑞士制造商生产的近9万辆电动自行车一上市，便被那些对以电池作为辅助能源情有独钟的骑行者抢购一空。销量增幅最大的当属山地电动自行车，2017年总计售出2.9万辆，与前年相比足足增涨了38.3%。



其他类型的自行车销量则并未收获同等喜人的良好市场反应。全地形山地车(又称“山地多段变速自行车”)以及公路越野自行车的销量均有所下滑，而瑞士国民对变速自行车(或称“竞速自行车”)的需求则呈现出停滞态势。日常所使用的诸如城市普通自行车、儿童自行车，全年售出的数量总体减少了逾三成。



不过，天气因素对自行车销量的影响也不容小觑。譬如去年春天，和煦温暖的气候促使自行车行业整体销售增长了4.2个百分点。从自行车进口商、批发商以及品牌专卖店获得的行业官方数据显示，单这一个季节就卖出了各类自行车近33.8万辆。

SDA-ATS/ac

Neuer Inhalt Horizontal Line