瑞士联邦铁路公司在欧洲16国的铁路运营商评估中获得“全能第一”的荣誉。四通八达、准时便捷的瑞士铁路网其实早已是瑞士社会自我认知的组成部分。
在由购票平台Loco2公布的欧洲火车综合比较报告(多语)外部链接中，瑞士铁路(SBB/CFF/FFS)“击败”排名二、三的德国(DB)及奥地利铁路(ÖBB)，傲居榜首。评比共设12项评估标准，瑞士铁路在4项中得分第一：对于单车族、冬季运动爱好者、带娃家庭和残障人士来说，瑞士铁路均以无以比拟的周到服务完胜对手。
报告中写到：“瑞士铁路网分布广泛，线路远远超越瑞士国境。无论是国内还是国际线路，服务质量均同等优秀。”
评估中，德国铁路仅以微弱劣势屈居第二，它被环保人士和背包客评为最佳，在提供安静乘车环境方面也出类拔萃。测评结果另外显示：商务人士最爱意大利铁路公司(Trenitalia)，而法国铁路(SNCF)提供的城市间快速线路最受人青睐。
本次评估的对象为欧洲各国铁路的高速线路、日间400公里以上的长途线路以及整体服务状况。评选结果基于问卷及原创研究。
作者： Susan Misicka
坐在驾驶室里开火车，这是一个瑞士女孩儿从小的梦想。虽然这份职业也许会随着无人驾驶火车的普及而消失，但是她说，她一点儿也不担心。另外这位潇洒姐姐的侧影还有点儿像朱迪·福斯特，有没有？一起来看她开火车。
瑞士资讯swissinfo.ch/ac
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