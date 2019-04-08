瑞士金融市场监督管理局针对国内18家银行进行的应激测试显示，一旦情势有变，瑞士全国70%的房屋贷款都会面临还贷风险。 (© Keystone / Christian Beutler)

瑞士金融监管部门现已向多家银行发出警示信号：如果银行方面还不能适时控制对宽松式发放房地产抵押贷款的胃口，那么房屋按揭贷款政策或许会进一步收紧。瑞士住房抵押贷款继2017年前所未有地突破万亿瑞郎大关后，还在连年膨胀，尤其是在近年来颇为流行地“以租养房”房产投资领域。



在4月4日举办的年度媒体通报会上，瑞士金融市场监督管理局(FINMA)将注意力聚焦在大批投资者在银行鼎立支持下投资买房的这股正风行瑞士的房产投资潮流上。



瑞士金融市场监督管理局于去年年底针对国内18家银行所进行的应激测试显示，一旦超低利率开始升高，银行方面很可能会显露出一系列颇让外界担忧的迹象。利率攀升，势必会增加投资者还贷负担，不仅如此，还极有可能使得投资者名下所拥有房产悄然贬值。这或许会最终导致着眼于中长线房产投资的按揭购房者，拖欠银行贷款。



现实情况也确实堪忧。据瑞士金融市场监督管理局介绍，瑞士的住房抵押贷款总金额在过去的15年间足足翻了一番，且自金融危机席卷全球以来，瑞士银行发放的房屋按揭贷款在最近的10年里增幅高达45%。与此同时，2018年年中统计数据显示，瑞士全国共有7万套房屋处于无人入住的空置状态，这意味着，其业主根本没有任何租金收入。瑞士金融市场监督管理局局长马克·布兰森(Mark Branson)表示，这些房屋面积加起来，就相当于和瑞士首都伯尔尼同等规模大小的一座“鬼城”，“这显然显著增加了房价调整和住房贷款违约的风险。”

布兰森强调，他誓将让瑞士避免重蹈覆辙，再次经历上个世纪90年代房地产市场崩盘、继而又陷入金融危机泥沼的噩梦。“对于瑞士金融中心的持久稳定来说，住房抵押贷款市场可谓至关重要，”他表示：“它(瑞士金融中心)的规模和辐射力实在是太大了，以至于如履薄冰，绝对不容坍塌。”



瑞士资讯swissinfo.ch

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