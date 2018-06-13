此内容发布于2018年6月13日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月13日 -09:00

新房里的电工。建筑业属于缺少劳动力的经济部门之一。

(Keystone)

瑞士的失业率已降至2.7%。然而这消息并不像它看上去的那么美。像瑞士这样强劲的经济体，今年的经济增长有望达到2.4%，这就需要一定的脑力和体力劳动者。然而，瑞士的农业、医疗卫生业和机械制造业如今已面临劳动力短缺的窘境。

联邦经济增长问题委员会的专家们早就不那么乐观了。瑞士出口已比去年增长了近5%，国家支出只增加了0.7%，消费价格提高了0.6%，都在一个理智的范围内。

增长达到2.4%，失业率2.7%。今年4月，瑞士地方职业中介处注册的人数接近12万，比去年同期减少了18%。这一改善发生在各个年龄段，从年轻人(15-24岁)到中老年(50岁以上)。都是让我们的邻国格外羡慕的。

这样不就好了吗？并非如此。因为某些行业，如电气工程、制表业、工具制造等，尽管收到订单多多，但总是苦于找不到必要的工作人员。还有农业、林业、畜牧业等，都缺少劳动力。既然知道根本就找不到人收土豆，那为什么还要种土豆呢？

失业率只有2.7%，基本等同于全就业。这会产生荒诞的效果。“在餐饮业如今已经很难找到服务员。因此即使员工不太合适，我们也不敢轻易解雇，因为再找人顶替可就不容易啦，”洛桑某餐馆老板说。不过他也承认，为了找到雇员，多给些工资一般就可以。但例如医院等行业就有相关规定限制，不能使用这招。

缺乏专业人才：哪些行业？ 工程师行业

管理行业

技术行业

法律

医疗卫生

计算机行业

广告/旅游/信托

教师/培训

特殊技术行业 信息框结尾

尽管瑞士经济发展向好，但法语区各州还是一如既往的失业人口较多。纳沙泰尔的失业率已达到 4.9%，日内瓦4.5%，沃州和汝拉都是3.7%。

在内阿彭策尔则正相反，失业率仅为1.2%，雇主为了雇到人不得不绞尽脑汁。上瓦尔登的情况更严峻，失业率甚至降到了0.7%。瑞士中小企业联盟不得不婉拒了一些到手的合同。

就全国范围来看，缺人的行业很多：计算机、法律、金属加工、机械制造、交通、建筑、医疗卫生。不过IT业可能会有转机，因为雀巢于5月底在瑞士裁掉了 580个职位，其中 500个在沃韦、洛桑和Bussigny。

1/4的企业受惩罚

瑞士信贷银行的首席经济学家Oliver Adler，也是《克服专业人才缺乏的策略》研究报告的作者在接受《日内瓦日报》采访时表示： 半数欲招人的企业，都面临着专业人才紧缺的问题。“在9万家中小企业中，近1/4接受访问的企业都面临着严峻的人员短缺问题，”他说。报告指出该因素“对中小企业的成功会产生很大影响。专业人才的普遍缺乏会对中小企业产生负面影响，也会影响瑞士作为经济重镇的品质。’合格的劳动力’指的不仅是联邦理工学院的毕业生、医生或者工程师，还包括具有金属加工、电气工程等经验的技工。”

部分州的失业率 苏黎世2.5%

伯尔尼1.9%

弗里堡2.7%

提契诺2.9%

瓦莱州3.1%

图尔高2.1%

格劳宾登1.2%

圣加仑1.9% 瑞士2.7%

信息框结尾

尽管从外国招募劳动力也是有可能的；而且瑞士有32万多跨境劳工，且这一数字还有微弱增长。但问题是自7月1日起，“反对大规模移民”措施就要付诸实施，这是 2014年2月9日的投票决定的。它要求自 2018年7月1日起，一旦某行业的失业率超过8%，该行业的雇主如需雇人，必须告知地方职业中介处。自2020年1月1日起，这一举措也将在失业率超过5%的行业中实施。

今年2月，纳沙泰尔地理学教授Etienne Piguet在他的博客中写道，一位雇主要在5天之后才能从欧盟雇到一个抹泥工(该行业失业率为11.4%)。而园艺工(该行业失业率为1.6%) 和奶酪工(该行业失业率为1.8%) 则可以马上从波兰或者葡萄牙找到。

其实不会有太大的改变。但该措施却是有悖欧盟人员自由流动政策的(小小)限制。或许它可以给那些瑞士的失业人员一个微弱的希望，让他们不再抱怨“企业总是想从国外雇人”。



(转译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line