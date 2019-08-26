此内容发布于2019年8月26日 上午9:30

秃鹫般的大银行准备开始享用经营困难的瑞士私人银行。 (Keystone / Str)

瑞士引以为傲的私人银行业务预计将进一步萎缩，三分之一的银行在逆境中将难以维持收支平衡。银行业年度调查显示，规模较小的银行可能会“被逼入绝境”。

毕马威咨询公司和圣加仑大学对87家私人银行进行的一项研究显示，在2018年，34%的银行表现“不佳”，数量相比2017年增长了50%。该报告称，去年超过一半的私人银行面临亏损。

表现“强劲”的银行数量从2017年的26家下降到今年的19家，主要是一些大型银行，每家银行管理至少250亿瑞郎(约合人民币1750亿元)的客户资产。

五年前银行业保密制度被打破(多语)外部链接，许多人不再将数以亿计的不明资产藏匿至瑞士银行的保险柜中。自那以后，许多财富管理公司一直在努力寻找一种新的商业模式来取代原先的现金奶牛。

监管成本不断上升、利率跌至谷底、全球政治和经济动荡不断加剧，所有这些不利因素可谓雪上加霜，彻底摧毁了瑞士私人银行的业务根基。

这也解释了为何瑞士私人银行数量从2010年的163家下降到2019年初的101家。毕马威预计，到今年年底，瑞士私人银行数量将降至100以下。毕马威表示：“未来几年可能会有大量银行退出市场。”

Private banks in Switzerland Number of Private banks in Switzerland Private banks in Switzerland

瑞士私人银行

小银行面临的最大问题是，它们无力开设海外实体网点，尤其是在亚洲快速增长的市场中。 这使得它们获客和揽储变得更加困难。

许多银行也在努力控制经营成本，持续下降的成本收入比就是证明。该比例衡量的是员工工资、监管成本和其他费用支出占年收入的百分比。

小银行(资产管理规模不到50亿瑞郎的银行)的平均成本占年收入的比例达到创纪录的87.2%，使得它们的利润率只有微薄的12.8%。

《瑞士私人银行业绩指南报告》(德)外部链接未纳入最大的财富管理公司瑞银和瑞士信贷，但仍覆盖了2.5万亿瑞郎的财富管理业务。



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram