快乐母鸡
到2020年，瑞士最大零售商将只出售散养鸡蛋
据《晨报周日版》(Le Matin Dimanche)报道，瑞士最大零售商Migros宣布，从2020年底起将只出售散养母鸡产的蛋。
届时生产Migros所售鸡蛋的母鸡们，每只都有2.5平方米的自由空间，冬天还可以去户外鸡棚放风。
这意味着Migros将逐步淘汰“禁闭鸡”产的蛋，目前这种蛋占该连锁超市库存量的30%。20年前Migros就已经不再出售鸡笼式养鸡场生产的鸡蛋。
此举的用意不但是为推动动物福利，也是要满足顾客需求。Migros在某声明中表示：“几项调研都显示，顾客在购买鸡蛋时，也非常关心母鸡的福祉。”
虽然不是所有的养殖者都为此欢欣雀跃，但该报称，养殖业为产蛋母鸡提供更多自由乃是大势所趋，因而这一决定亦符合潮流。以雀巢集团为例，他们已于去年11月宣布，自2025年起，旗下各国分厂都将不再使用笼养鸡产的蛋来制造任何产品。
瑞士另一家主要连锁超市Coop也告诉《晨报周日报》，该公司虽未决定停止销售其他类型的鸡蛋，但有意提高有机鸡蛋和散养鸡蛋的比例。他们也同样不销售笼养鸡蛋。
swissinfo.ch/jc
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