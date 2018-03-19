此内容发布于2018年3月19日 下午12:30 最后更新 - 2018年3月19日 -12:30

1991年，瑞士成了首个全面禁止笼式养鸡场的国家。 (Keystone)

据《晨报周日版》(Le Matin Dimanche)报道，瑞士最大零售商Migros宣布，从2020年底起将只出售散养母鸡产的蛋。

届时生产Migros所售鸡蛋的母鸡们，每只都有2.5平方米的自由空间，冬天还可以去户外鸡棚放风。

这意味着Migros将逐步淘汰“禁闭鸡”产的蛋，目前这种蛋占该连锁超市库存量的30%。20年前Migros就已经不再出售鸡笼式养鸡场生产的鸡蛋。

此举的用意不但是为推动动物福利，也是要满足顾客需求。Migros在某声明中表示：“几项调研都显示，顾客在购买鸡蛋时，也非常关心母鸡的福祉。”

虽然不是所有的养殖者都为此欢欣雀跃，但该报称，养殖业为产蛋母鸡提供更多自由乃是大势所趋，因而这一决定亦符合潮流。以雀巢集团为例，他们已于去年11月宣布，自2025年起，旗下各国分厂都将不再使用笼养鸡产的蛋来制造任何产品。

瑞士另一家主要连锁超市Coop也告诉《晨报周日报》，该公司虽未决定停止销售其他类型的鸡蛋，但有意提高有机鸡蛋和散养鸡蛋的比例。他们也同样不销售笼养鸡蛋。

swissinfo.ch/jc

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