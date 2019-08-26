此内容发布于2019年8月26日 下午12:00

瑞士人对新型支付技术的怀疑在慢慢减少。 (© Keystone / Christian Beutler)

瑞士消费者正逐渐接受新型电子支付技术，但要他们完全放弃现金-尤其是用于小额采购-则尚需时日。

以上是新一期年度《瑞士支付监测(德)外部链接》的最新发现。他们征询了1000人，了解他们如何跟辛苦赚来的钱“分手”。调查结果显示，更多人在使用非接触式借记卡-去年的比例为34%，今年已达到54%。

2015年瑞士引入了非接触式借记卡，如今此类借记卡已占借记卡总数的71%。非接触式芯片则早在2007年就已引入瑞士，95%的信用卡都使用了这种芯片。

今年5月，使用非接触式借记卡支付的总额已超过10亿瑞郎(约合68.73亿元人民币)大关，但这仍然只占用借记卡支付的购物、餐饮等各种支出总额的四分之一。

瑞士非接触式借记卡支付总额 瑞士非接触式借记卡支付总额 瑞士非接触式借记卡支付总额

瑞士人的非接触式支付

在支付20瑞郎以内的消费时，瑞士人还是最爱用现金。瑞典在这方面是另一个极端，部分观察人士甚至预言，再过十年瑞典人将不再使用现金，而瑞士人则仍跟有形货币难舍难分。

“使用现金还是社会常态。人们以为购买小额商品时还是该用现金支付，”调研作者之一，苏黎世应用科技大学(多语)外部链接瑞士支付研究中心(德)外部链接的桑德罗·格拉夫(Sandro Graf)指出。

格拉夫认为，瑞士在对电子支付形式的接受度上处于欧洲的中游水平。

安全问题

另一个问题是安全，有些人担心电子支付体系可能会让他们受人诈骗，或是个人资料被滥用。这种担忧似乎侵蚀了大家对使用移动设备支付应用的信心。

“人们自然而然地会对新方法感到怀疑，”格拉夫表示，“但当人们一朝获得使用体验，通常都会变得更为积极。”

确实如此，《瑞士支付监测》的大部分受调查者称，将来他们很愿意考虑更多使用新型移动支付手段。

swissinfo.ch

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