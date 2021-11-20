新冠疫情如何加劇鐘錶業的不平等

愛彼(Audemars Piguet) 是當前主導全球奢侈手錶市場的四大獨立品牌之一。 Thomas Kern

在經歷了2020年這個史上最強烈的週期性衝擊之一後，瑞士鐘錶業受到來自中國市場的強勁需求推動，正重新煥發出活力。然而，這場危機卻進一步擴大了佔據了行業大部分利潤的少數品牌與其他品牌之間的差距。

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由於全球受隔離措施所限，國際旅遊業停滯不前，商店歇業：新冠病毒對鐘錶業造成了嚴重的打擊。作為瑞士工業之花，瑞士鐘錶業近95%的產品行銷海外，卻在2020年遭遇出口下降22%，與2009年金融危機後出現的衰退相當。

不過今年年初起，瑞士鐘錶界逐漸重綻笑顏。 1月至9月間，手錶出口額(161 億瑞郎，約合美金170.28億元)與疫情爆發前的2019年前三季度相比高出1%。其中，對中國和美國市場分別有22億瑞郎(約合美金23.27瑞郎)的出口，是推動復甦的動力。歐洲主要市場則尚未恢復到疫情前水平。

德勤鐘錶部總監 Jules Boudrand 指出：“在危機前，來自中國消費者的需求已佔全球奢侈品中非常可觀的一部分，他們經常在亞洲、歐洲和美國旅行時購買奢侈品。中國政府此前已開始通過採取稅收措施，使一部分此類消費回流境內。由於旅行限制，疫情危機進一步推動了這一趨勢。”

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鐘錶業呈現“雙速”

然而，過去九個月的強勁復甦無法掩蓋行業內部出現的重大分化。出口增長主要涉及的是超高端產品，即單支售價超過7500瑞郎(約合美金7932.32元)的手錶。據瑞士資訊swissinfo.ch採訪的專家稱，2020年，超高端產品佔瑞士手錶出口總額近70%，並且這一趨勢將進一步持續。

專家們還觀察到，行業利潤越來越集中於少數佔據行業增長主要份額的品牌中。據美國銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士諮詢機構 LuxeConsult的一份分析，2019年，勞力士(Rolex)、百達翡麗(Patek Philippe)、愛彼和理查德米爾(Richard Mille)這四大獨立品牌實現銷售額約為90億瑞郎(約合美金95.19億元)，合計市場份額為35%，佔近55%的行業利潤。 Jules Boudrand 認為：“2020年的危機加劇了這一趨勢，因為在不確定時期，消費者更多傾向確定性價值。”

隨之而來的必然是，“四大”手錶品牌的旗艦款成為備受追捧的投資品，其價格在二級市場不斷攀升。富藝斯拍賣行(Philipps)鐘錶專家Geoffrey Hess在接受《紐約時報》採訪時表示：“這些品牌的手錶現已成為通用流動資產。當然，這些手錶首先製作工藝精湛，且具較高辨識度。對於收藏家來說，購買這些品牌具有確定性，因為買家和賣家都會將他們的手錶視作一種公認的貨幣。”

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中國仍對瑞士手錶求之若渴

鐘錶業中存在一種特有的現象，即獨立製錶商比大型手錶集團旗下的鐘錶公司表現更好。斯沃琪集團(Swatch Group)、歷峰(Richemont)、LVMH 和開雲(Kering)這四大主要品牌在 2019 年佔全球手錶銷售額近 55%，但利潤卻僅佔 43%。馮托貝爾(Vontobel)的鐘錶專家 Jean-Philippe Bertschy 認為： “獨立品牌保持了創業精神，他們敢於冒險，與比大型集團相比，有更大的創新動力。他們同時也具有長遠的眼光和強大的文化。”

然而，奢侈品巨頭仍留有一手。擁有歐米茄(Omega)和浪琴(Longines)品牌的中國市場領導者斯沃琪集團、歷峰(卡地亞Cartier)和LVMH(宇舶Hublot)，在遠東地區由於背靠強大的合作夥伴，得以回應中國市場遠未得到滿足的需求。

LuxeConsult 的鐘錶專家Olivier Müller強調：“未來屬於擁有強大品牌知名度並具備進行大規模推廣手段的品牌。品牌影響力優先於產品，這點與奢侈品界的其他品類是一樣的。”處於利基市場的小型獨立品牌，如Kari Voutilainen、儒納(F.P.Journe)、羅倫斐(Laurent Ferrier)、亨利慕時(H.Moser & Cie) 等，以及面向富裕收藏家的品牌，將繼續保持良好表現。

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對行業體系的威脅

然而，對於該行業大多數活躍在入門級和中端細分市場的專業人士來說，這些消息就不那麼令人鼓舞了。 Olivier Müller提到：“在使用‘瑞士製造’標籤的350個品牌中，預計20%的品牌目前經營狀況非常好，而另80%未來則會面臨嚴重收縮。”

對於手錶售價低於 200瑞郎(約合211.53美金)的品牌來說，情況尤其令人擔憂。自2011年以來，石英錶的產量下降了超過1200萬隻，而且隨著新冠疫情危機，這一現象將日趨嚴重。

以銷量持續下滑的斯沃琪為例，平價手錶不僅深受智慧型手錶競爭的影響，同時也受到外國時尚品牌(蓋爾斯Guess、彪馬Puma、阿瑪尼Armani 等)成功打入西方時尚青年的影響。

這一趨勢下，瑞士製錶業嗅到危機，尤其是對眾多依賴製錶業生存的外包企業而言。 Jules Boudrand表示擔憂：“在 1980 年代初的石英危機之後，製錶業通過生產大量入門級和中檔石英錶來實現市場重建。這為機械錶的發展奠定了堅實的基礎，並打開了奢侈品行業的大門。如果繼續出現下滑，或將削弱行業，導致就業和技術的流失，並不可避免地阻礙創新。”