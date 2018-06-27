此内容发布于2018年6月27日 上午10:15 最后更新 - 2018年6月27日 -10:15

据称，数名买家在施维茨州的艾因西德伦(Einsiedeln)修道院附近的停车场与化名为Clultimate的军火贩子接头，随即去毗邻的一家采石场现场测试待售武器是否对版，检验合格才会确认收货。

(Keystone)

日前，身为现役警察的瑞士施维茨州警察局后勤主管，因涉嫌参与暗网军火走私而正在接受瑞士总检察长办公室调查。



瑞士联邦警察局已于今年年初对嫌疑人居所展开突击搜查，现场查获的藏匿武器数量之多，让警方不得不即时招来一辆备用货车以将全部武器拖运走。



这名警局后勤负责人对武器走私的指控矢口否认，而因为目前调查仍在进行中，尚未盖棺定论，因此他对相关指控保持缄默，拒绝发表任何言论。



此案已引发了外界对警方内部徇私偏袒、违反官方机密以及不正当管理的广泛质疑。



而据瑞士纸媒《每日导报》(Tages-Anzeiger)披露，在随后展开的施维茨州警察局内部调查中，发现该警局不知所踪、去向不明的作战使用弹药价值已高达数万瑞郎之巨。

暗网



这名瑞士警员之所以进入警方视线，还应回溯至2013年德国南部警方对暗网上的军火交易展开的一项调查。所谓暗网，意指那些无法被搜索引擎收录内容的站点，也正因如此，它往往被不法分子用于从事非法活动。



警方接到多名德国当地外出狩猎的猎人呈报，在森林中听到多发自动步枪开火声。起初，警察把注意力集中在一名年轻的军火狂热买家身上，顺藤摸瓜，他们随即又发现了一位化名为“Clultimate”的上线卖家。而在2014年，那名“军火铁杆粉”因在田间大肆射杀三头奶牛被警方逮捕、继而判刑。



2017年6月担任中间人的分销商拘捕归案，遭彻查的那家暗网网站被下架、其流通的武器被悉数没收，而相关武器走私犯与瑞士施维茨州警察局后勤主管之间的联系也随之昭然若揭，大白于天下。据称，数名买家在施维茨州的艾因西德伦(Einsiedeln)修道院附近的停车场与化名为Clultimate的军火贩子接头，随即去毗邻的一家采石场现场测试待售武器是否对版，检验合格才会确认收货。



经摸排盘查，德国警方得出的结论是，Clultimate这一身份背后实际上有两个人在轮换操作：一个是德国人，负责军火零售；另一位则为瑞士施维茨警局的现役警察，主抓武器供应。而早在2017年8月，施维茨州当地检察官就已接到德方通知，但在很长时间以来始终未采取任何行动。



目前，瑞士政府已针对涉案人究竟是从何处获得武器、以及已售出军火数量展开彻查。

瑞士资讯swissinfo.ch/ds

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