死亡之路
法国法庭对2016年恶性车祸的瑞士车辆驾驶员及车主做出宣判
法国某法庭近日对两名居住在瑞士的葡萄牙人做出入狱宣判，这两人曾于2016年卷入一起发生在法国的恶性交通事故。
据瑞士法语区电视台报道，这辆面包车的驾驶员被判处三年有期徒刑，而他的叔叔-该肇事车辆的车主-则被判处四年有期徒刑。
现年22岁的驾驶员和他44岁的叔叔因“过失杀人”和“故意违反安全责任”受到起诉。他们的律师称两人都不会上诉。
法庭还对他们做了吊销驾照五年的处罚。这两人不能再从事任何与客运有关的活动。
2016年5月24日，这辆由瑞士西部Romont出发前往葡萄牙度复活节假期的车辆发生车祸，导致12名乘客死亡，死者全部都是居住在瑞士的葡萄牙公民。
该面包车经过改装以容纳更多乘客。据报导透露，一名小女孩儿甚至坐在父母的腿上一同旅行。
这辆车与一辆卡车迎头相撞。车祸发生地点为法国中部阿列省(Allier)的蒙伯尼镇(Montbeugny)。
RTS/ds
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。