此内容发布于2018年6月18日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月18日 -10:00

交通事故发生在法国境内东西走向的79号高速公路路段上，这条公路属于连接欧洲中心地区和大西洋的主干道RCEA。该公路被当地人称为“死亡之路”。

(Keystone)

法国某法庭近日对两名居住在瑞士的葡萄牙人做出入狱宣判，这两人曾于2016年卷入一起发生在法国的恶性交通事故。

据瑞士法语区电视台报道，这辆面包车的驾驶员被判处三年有期徒刑，而他的叔叔-该肇事车辆的车主-则被判处四年有期徒刑。

现年22岁的驾驶员和他44岁的叔叔因“过失杀人”和“故意违反安全责任”受到起诉。他们的律师称两人都不会上诉。

法庭还对他们做了吊销驾照五年的处罚。这两人不能再从事任何与客运有关的活动。

2016年5月24日，这辆由瑞士西部Romont出发前往葡萄牙度复活节假期的车辆发生车祸，导致12名乘客死亡，死者全部都是居住在瑞士的葡萄牙公民。

该面包车经过改装以容纳更多乘客。据报导透露，一名小女孩儿甚至坐在父母的腿上一同旅行。

这辆车与一辆卡车迎头相撞。车祸发生地点为法国中部阿列省(Allier)的蒙伯尼镇(Montbeugny)。

RTS/ds

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