二手腕錶是網上購物騰飛中的最大贏家。 (Saloni Agarwal)

和大部分消費品不同，手錶很少會被丟棄。隨著網上購物的發展和復古時尚的興起，大量手錶重獲了新生。這一市場潛力巨大，也激起極高慾望。

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和其他時尚領域一樣，鐘錶業也被“復古潮”席捲。腕錶愛好者和時尚達人們越來越愛佩戴刻有時光痕跡的舊手錶。既彰顯品味，又不拘謹。同時，這種潮流還有一個非常實在的好處：不會為了買錶而傾家蕩產。一些專攻二手手錶的網店有時能給出低至四折的促銷價。

“人人都想'佔有獨一無二、有故事的東西'，二手手錶正滿足了人們的這種慾望。它還順應了反映在社會各個領域的'明智、永續價值消費'的願望，”日內瓦二手鐘錶專業銷售網站Iconeek(英、法)外部链接的負責人Vanessa Chicha強調說。

Vanessa Chicha在公司的展示廳裡。

(swissinfo.ch)

5年前和丈夫一起投身二手鐘錶銷售的Vanessa Chicha，之前曾在只賣嶄新手錶的名錶商店工作多年。 “那時候，人們對二手手錶的熱衷已經很明顯，如今更是勢不可擋，”Chicha說。

如果說Iconeek面對的主要客戶是購買高端且喜好明確的名錶收藏者的話，Vanessa Chicha現在清楚地感覺到，中檔和高檔鐘錶市場正在經歷一場名副其實的普及化-或者說“平民化”-過程。

我們這裡說的不是勞力士、理查德米勒或江詩丹頓那些價格會隨著時間推移而升值的名錶罕見商品，而是那些躺在各家抽屜裡的、價值在幾百至幾千瑞郎的手錶。樂觀估計的話，這些手錶的價值總和可能達到5000億美元，超過瑞士鐘錶年出口額25倍。

在歐洲紅，在中國不紅

“在網上銷售迅猛增長的大背景下，這對於瑞士製錶業來說，是一個重大變革，” 瑞士鐘錶工業聯合會外部链接會長Jean-Daniel Pasche表示。在他看來，這一突顯的消費趨勢正好驗證了“‘瑞士製造’鐘錶的質量和可靠性……證明了瑞士鐘錶可以有好幾條生命。”

瑞士鐘錶工業聯合會會長Jean-Daniel Pasche泰然面對網上二手錶銷售趨熱的情勢。 (Keystone / Jean-christophe Bott)

可問題在於：這種還很難量化的新現象對傳統鐘錶工業來說可能是一種潛在威脅。二手錶的搶手削弱新錶的銷售，這種風險是否存在？

該領域的資深觀察員認為，如果說二手和新錶市場遲早會“撞車”，目前尚且很難遇見這一新興競爭的真實影響。 “二手鐘錶在歐洲和北美迅速躥紅，但在亞洲還沒有動靜-在那裡，手錶具有區分社會階層的作用。明顯的階層分化更是加重了中國對瑞士鐘錶的依賴。”鐘錶雜誌《名錶世界》 (Europa Star)外部链接的聯席主管及記者Serge Maillard分析道。

儘管中國人對奢侈鐘錶的需求依然旺盛，但是那裡也不再有21世紀最初10年的“遍地黃金”。銷售增幅減半、習近平執政後發起的反腐行動、中美貿易戰以及中國顧客新的消費習慣-這些都是瑞士鐘錶出口在其最大目的地市場所遇到的挑戰。

大品牌的加入

不過，往往因為“保守”而遭受批評的瑞士鐘錶業這次沒有袖手旁觀。最具代表性的個案要數歷峰集團(旗下品牌：卡地亞、積家、江詩丹頓)去年對英國二手奢華手錶銷售平台Watchfinder的收購。

2018年的另一起兼併也頗為引人注意：琉森鐘錶零售商Bucherer-勞力士在全球的主要零售商-購進了主攻大西洋外地區新錶及二手鐘錶的美國銷售公司Tourneau(英)外部链接。

“這一市場目前如同一片叢林，經典鐘錶品牌意識到與其讓他人開路佔先，不如自己披荊斬棘，充當先鋒，”Serge Maillard強調道。瑞士公司的強項在於鐘錶維修技術和二手鐘錶認證方面的豐富經驗，這令它們可以在遍布贗品和詐騙的大環境中向客戶承諾購買安全性、鐘錶可追溯性和正品保證。

打折二手錶

小公司也想從這塊巨大蛋糕中爭得一口。 Sovogue(多語)外部链接的老闆及創始人Moha Samraoui就是其中一位。近幾年，他因為名錶網上廉賣的生意贏得一定知名度。

比爾人Moha Samraoui屬於最早看好二手手錶市場的行內人之一。 (swissinfo.ch)

幾個月前，這位喜歡在媒體前自稱“瑞士鐘錶業羅賓漢”的錶商趁著東風踏上了這趟快車。 “我們希望二手錶銷售能夠達到2019年百萬預計銷售額的20%，”他表示。

“在網上買幾千瑞郎的商品，信任是至關重要的。” Moha Samraoui，sovogue.ch老板 引言结束

這一嘗試已經初見分曉。 Moha Samraoui從去年10月至今已經售出四十幾支二手古董錶。買家包括退休人員、遺產繼承人，還有原來在名牌製錶廠工作的員工-他們也想買支價格實惠的好錶。

信任是必要成因

買家大部分都是經常光顧網店的顧客。 “在網上買幾千瑞郎的商品，信任是至關重要的。作為有信譽和知名度的代理商，我們可以擔保所有售出手錶的質量-這是傳統的小廣告銷售方式所不能企及的， ”這位原籍摩洛哥的瑞士商人強調。

和Watchfinder或Watchbox這樣剛剛在納沙泰爾建立辦公地點(法)外部链接的大賣家相比，sovogue.ch能承諾更低廉的價格。 “因為我們公司人少(6名員工)又靈活，我們不需要很高的利潤率。我們每賣一支錶會賺得180瑞郎，” Moha Samraoui透露。

而Samraoui的競爭對手並不把這位創業者視為威脅。因為正相反，“市場上賣家越多，網購二手錶越會形成氣候。”





(翻譯：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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