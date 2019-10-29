庆祝涨工资，是否为时尚早？ (Keystone / Martin Ruetschi)

据一项企业调查的预计：瑞士雇员将获得自2016年以来首次确有实效的加薪待遇。所谓确有实效是指，本次工资上涨幅度将高于通货膨胀的幅度。本次预计的绝对涨薪幅度为1.1%-若将通货膨胀因素考虑在内的话，薪金则将增长0.9%。

以上数据是《新苏黎世报周日版》(NZZ am Sonntag)公布的研究门户网站Lohntendenzen.ch(德)外部链接统计得出的结果。调查列举出向员工分摊利润的企业-据统计：2019年，瑞士排名前20位的公司创纪录地发放出近400亿瑞郎(合2840亿人民币)的红利。

但是，预期的工资上涨因行业不同而不同。有望获得最大幅涨薪的行业要数信息技术(实际工资增长1.3%)、制药及化工(增幅1.1%)以及银行、保险业(增幅1%)。与此同时，酒店业员工和教师的平均实际工资增长则只有微乎其微的0.4%和0.3%。

Lohntendenzen.ch网站表示，这一次瑞士员工比往年更有理由庆祝，因为除了涨薪之外，他们还享受到了更灵活的工作时间和更长的假期。

然而，瑞士的富足形象还是遭遇到一些质疑：今年早些时候，瑞士税务部门承认，瑞士人口财富分配不均和不平等的现象正在日益加重。今夏的一项调查还发现：瑞士十分之一的工作属于“低薪”职业。而且，男女同工而不同酬，女性工资收入显著低于男性。

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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