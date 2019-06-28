瑞士薪资差距依然悬殊

在瑞银集团内部，最低年薪与最高年薪的差距比率高达1:252。

(© Keystone / Christian Beutler)

两项最新调研结果显示，就薪酬而言，男女雇员之间依然存在着明显差距；不考虑性别因素，在瑞士规模最大的26家企业内部，高管与普通员工之间的收入差距悬殊如故。



根据瑞士联邦统计局公布的数据(多语)外部链接，回溯2018年，瑞士男性全职员工的年度薪资中位数为8.52万瑞郎(折合人民币约为60万元)，而全职岗位上的女性雇员年薪中位数仅为7.15万瑞郎(约合50.37万元人民币)-两性收入差距已高达19%。



在个体经营自雇人士以及自主创业群体中，男性年度进项中位数为8万瑞郎(约为56.36万元人民币)，女性则仅为5.67万瑞郎(约合39.94万元人民币)，性别收入鸿沟竟高达41%。



而在公司高层，男性管理者的年收入中位数为12.59万瑞郎(约合88.69万元人民币)，同样位高权重的女性同僚年薪中位数则只有9.6万瑞郎(折合人民币约为67.63万元)-两性年薪悬殊为31%。



对行政管理人员而言，男女从业者的薪酬差距正日渐缩小：男性行政员工的年收入中位数为7.48万瑞郎(约合52.69万元人民币)，女性同寅则为7.13万瑞郎(折合人民币约为50.23万元)。反观服务或销售部门员工，男女从业人员的薪资差距却呈现出持续扩大之势：男性员工年薪资中位数达到了7.12万瑞郎(约合50.16万元)，而女性则只能拿到5.56万瑞郎(约合39.17万元)。



最高vs最低



由瑞士工会组织Travail.Suisse发布的报告(法)外部链接显示，自2011年迄今，企业高管薪酬增幅已高达19%，而普通员工同期收入仅增长了4.3%。



瑞士工会组织Travail.Suisse在本周一(6月24日)公布的高管薪酬调研报告中指出，在瑞士规模最大的26家企业内部，最低年薪与最高年薪的比率已在2011年1:45的基础上提高至2018年的1:51。



企业内部收入差距最悬殊的，当属罗氏(1:252)、瑞银集团(1:252)和瑞信集团(1:226)。





(Kai Reusser / swissinfo.ch)





Keystone-SDA/sb

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