据《周日报》报道，瑞士连锁零售超市Migros和Coop已分别向联邦经济事务秘书处提交数十份授权申请书，以便安排员工在周末和公众假期加班。 (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

据瑞士纸媒《周日报》(Sonntagszeitung)报道，回溯历年数据，经由官方准允每逢周末以及瑞士公众节假日期间安排职工加班的商家企业，在短短三年间增幅高达30%。



按照规定，有意在周末或法定假日安排雇员加班的瑞士企业商铺，均必须获得瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)的特别授权。《周日报》在报道中指出，授权获批的工商企业，在过去三年间增加了足足三成，迄今总数已逾2000家。其中有800多家企业特别要求员工专门在圣诞节期间加班。



回顾2018年，经官方授权批准及雇主安排需在公众节假日期间加班的雇员总计约为7万人。这些数字仅涵盖了商家企业所提交的下属职工定期且历时多年的加班授权申请，而雇员短期加班加点的特例则并未纳入统计范畴。



瑞士联邦经济事务秘书处向《周日报》证实：“近年来，假期加班授权申请数量不断增加。”动因在于消费者的购物需求并未因节假日有所降温，且企业即便是在周末和假期也需保障经济和物流的正常运作。



由于瑞士各州的公众节假日安排有所差异，因此，瑞士本土企业以及跨国企业驻瑞士各地分支机构往往会向官方申请豁免权，从而让不同州的分公司雇员即便是在法定假日也能到岗协同工作。



不过，也有不少人对按照传统观念本应阖家团圆共享天伦之乐的日子里却得加班的做法持质疑态度。在瑞士工会贸易联盟(Unia)任职的Arnaud Bouverat在接受《周日报》采访时表示，除了譬如护理、公共交通运营等基础必要服务，其他行业完全没有必要安排员工在节假日工作。



Keystone-SDA/Sonntagszeitung/cl

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