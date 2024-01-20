瑞士人”非法”养女：在哥伦比亚找到根

娜塔莉·法夫尔的第一次哥伦比亚之旅：直到 36 岁，她才第一次回到自己的原籍国。 zVG

娜塔莉·法夫尔(Nathalie Favre)如今已经在哥伦比亚生活了近5年，这里是她的出生地。这个被瑞士人收养的孩子在原籍国重新找到了根。对娜塔莉来说，这是一个重要的抉择，但一切并非一帆风顺。

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那年，32岁的娜塔莉刚刚完成洛桑大学的硕士学业。但她猛然间感到莫名空虚。随之而来的是一种强烈的寻根愿望。如今，这位41岁的瑞士女性定居在哥伦比亚：那是1982年她出生的地方。

娜塔莉7个月大时被一对瑞士夫妇收养。从此，她和养父母以及养父母亲生的弟弟一起在瓦莱州生活。”去哥伦比亚的愿望是从天而降的。”她解释说。

娜塔莉一直都知道自己是被领养的。她说：”我的父母在我很小的时候就和我谈过这件事。”收有她出生证明的文件夹，她也可以随意取阅。娜塔莉本可以随时去了解自己的身世，但她对此并无兴趣，直到寻根意愿突然涌出的那一刻。

回来时变成了哥伦比亚人

1983 年，娜塔莉的养父母在前往哥伦比亚前几个月前收到了这张未来养女的照片。 zvg

娜塔莉·法夫尔出生时的原名是Ana Isabel Arteaga。她在瑞士瓦莱州度过了安稳宁静的童年，直到养母在娜塔莉11岁时因癌症去世。”那是一个非常沉重的打击。”娜塔莉回忆到。在瓦莱州上完中学后，她进入洛桑大学深造。

2017年，娜塔莉的第一次拉美之旅去了秘鲁。”当时，我还没准备好去哥伦比亚。”她说。能够回到出生的大陆，这已令她无比激动。但这次旅行只是第一步，此后一年，娜塔莉动身飞往哥伦比亚，她的目标明确：恢复哥伦比亚国籍。”我无法解释为什么生出这一愿望。我就是想这样做。”她说。

她带齐了所有证件回到出生国。首先花了6个月时间了解这个国家，并学习那里的语言。娜塔莉当时还不会说西班牙语。后来，她遇到了心仪的人，决定在这里多待一段时间。

圣诞节期间她回到瑞士，后准备再次启程赴哥。她回忆说：”我的瑞士家人对我想回哥伦比亚这件事感到不以为然。”

非法收养

娜塔莉原计划在哥伦比亚逗留两三个月，结果再没离开那里，到现在一住就住了5年。她解释说：”回到哥伦比亚后不久我就怀孕了，由于妊娠并发症，我无法乘坐飞机。”那是在2019年春天，当时她的计划是让孩子的父亲陪自己一起回瑞士。“但出于健康原因，我不得不留下来。”

除了孕期艰难之外，娜塔莉在祖国的日子还是颇为顺利的。她很快就拿到了哥伦比亚护照，并且很容易就找到了亲生父母的下落。这要归功于社交媒体。”我在Facebook上发布了一段视频，当天就有认识我姨妈的人联系了我。”

见到姨妈后，娜塔莉长期以来的猜想得到了证实。”我的生母并不是自愿抛弃我的。她并没有同意把我送走。”她说到。

娜塔莉的母亲当年未婚，因被强奸而怀孕。因此女婴出生后引起了当局的注意，并把她从医院力带走。”事实上，妈妈想留下我。”

初见场景：1983 年 7 月，养父母在哥伦比亚的卡利市与养女首次相见。 zVg

娜塔莉的肤色比较白皙-这一点对欧洲”市场”很有吸引力。”在那个年代，对许多人来说，收养业务是有利可图的生意。”她说。据娜塔莉透露，自己属于非法收养。但她强调，问题不是出在自己养父母身上。”我父母联系了一家位于日内瓦的收养机构，该机构与哥伦比亚的律师有合作关系。”一切都看似正规。

娜塔莉没有机会见到自己的生母。”姨妈告诉我，当人们把我从妈妈身边带走后，她患上了抑郁症。”之后，她离开了家，从此杳无音信。”大家都觉得她自杀了。”

非法收养调查 联邦委员会委托进行了一项对10个国家收养情况的调查。结果显示，国际收养中的违规现象比想象中的更为频繁。 最新的研究报告题为 《20世纪70至90年代瑞士从10个原籍国非法收养儿童的证据-瑞士联邦档案馆保存的文件综析》。研究显示，除斯里兰卡之外，非法操作、贩卖儿童、伪造文件和遗失原籍证明等违法情况还涉及孟加拉国、巴西、智利、危地马拉、印度、哥伦比亚、韩国、黎巴嫩、秘鲁和罗马尼亚等国。

被迫留下

在经历了艰难的孕程后，娜塔莉2019年底生下儿子，成为母亲。孩子早产了6周，接下来的几个月过得非常艰难。这位年轻的母亲不得不忍受妊娠高血压的后遗症，同时还患上了产后抑郁症。雪上加霜的是，全球新冠疫情暴发，哥伦比亚也在很长一段时间内遭到冲击。

就在这个时候，她的丈夫-也就是孩子的父亲-失业了，他们在瑞士的积蓄很快就花光了。婚姻问题接踵而至，最终导致分居。”鉴于疫情，瑞士大使馆强烈建议我返回瑞士”，但丈夫不希望她带着儿子离开。娜塔莉也不想丢下儿子。在哥伦比亚，未经父母或非随行父/母公证同意，不得带儿童离境。

娜塔莉的儿子生于 2019 年年底。和母亲一样，他拥有瑞士和哥伦比亚双国籍。 zVg

如今，娜塔莉认为哥伦比亚成全了自己的“蜕变”。拉丁美洲的生活唤醒了她的斗志，让她走出抑郁。与在瑞士不同，哥伦比亚的日常生活简单说就是为了生存。”必须得过得下去。”

“我是瑞士人”

凭借优秀的语言能力，娜塔莉现在供职于一家总部设在迈阿密的公司，担任行政助理。她的西班牙语也很流利，”只是口音会暴露我并非在本地长大的背景。”

从哥伦比亚的水平来看，娜塔莉的收入还算不错，但还不足以挥霍。”我的生活非常俭朴。”她说。

儿子还没到入学年龄，但娜塔莉希望他能接受瑞士教育。 zVg

娜塔莉的胸中，跳跃着“两颗心”。一边，她想念瑞士。”我不让养父在电话里谈论烤奶酪或奶酪火锅。”这会让她郁闷无比。父女俩经常通话，但已经四年没有见面。养父的身体状况已经不允许他出国旅行。娜塔莉期望有一天能让他亲眼看看外孙。

另一边，她享受哥伦比亚充实的生活，重新找到了自己的根。她最大的梦想是让4岁的儿子接受良好的教育。但在哥伦比亚，这很难实现。她也因此认为，即便没有律师干预，她也能与分居的丈夫找到解决办法，顺利带着孩子返回瑞士。

“我觉得自己是瑞士人，我想让我的儿子了解瑞士的生活。”她说。但与此同时，她又不想让儿子产生背井离乡的感觉。”我希望他能避免这种经历。”

(译自法语：郭倢，编辑：Balz Rigendinger)