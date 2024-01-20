瑞士人”非法”养女：在哥伦比亚找到根
娜塔莉·法夫尔(Nathalie Favre)如今已经在哥伦比亚生活了近5年，这里是她的出生地。这个被瑞士人收养的孩子在原籍国重新找到了根。对娜塔莉来说，这是一个重要的抉择，但一切并非一帆风顺。
那年，32岁的娜塔莉刚刚完成洛桑大学的硕士学业。但她猛然间感到莫名空虚。随之而来的是一种强烈的寻根愿望。如今，这位41岁的瑞士女性定居在哥伦比亚：那是1982年她出生的地方。
娜塔莉7个月大时被一对瑞士夫妇收养。从此，她和养父母以及养父母亲生的弟弟一起在瓦莱州生活。”去哥伦比亚的愿望是从天而降的。”她解释说。
娜塔莉一直都知道自己是被领养的。她说：”我的父母在我很小的时候就和我谈过这件事。”收有她出生证明的文件夹，她也可以随意取阅。娜塔莉本可以随时去了解自己的身世，但她对此并无兴趣，直到寻根意愿突然涌出的那一刻。
回来时变成了哥伦比亚人
娜塔莉·法夫尔出生时的原名是Ana Isabel Arteaga。她在瑞士瓦莱州度过了安稳宁静的童年，直到养母在娜塔莉11岁时因癌症去世。”那是一个非常沉重的打击。”娜塔莉回忆到。在瓦莱州上完中学后，她进入洛桑大学深造。
2017年，娜塔莉的第一次拉美之旅去了秘鲁。”当时，我还没准备好去哥伦比亚。”她说。能够回到出生的大陆，这已令她无比激动。但这次旅行只是第一步，此后一年，娜塔莉动身飞往哥伦比亚，她的目标明确：恢复哥伦比亚国籍。”我无法解释为什么生出这一愿望。我就是想这样做。”她说。
她带齐了所有证件回到出生国。首先花了6个月时间了解这个国家，并学习那里的语言。娜塔莉当时还不会说西班牙语。后来，她遇到了心仪的人，决定在这里多待一段时间。
圣诞节期间她回到瑞士，后准备再次启程赴哥。她回忆说：”我的瑞士家人对我想回哥伦比亚这件事感到不以为然。”
非法收养
娜塔莉原计划在哥伦比亚逗留两三个月，结果再没离开那里，到现在一住就住了5年。她解释说：”回到哥伦比亚后不久我就怀孕了，由于妊娠并发症，我无法乘坐飞机。”那是在2019年春天，当时她的计划是让孩子的父亲陪自己一起回瑞士。“但出于健康原因，我不得不留下来。”
除了孕期艰难之外，娜塔莉在祖国的日子还是颇为顺利的。她很快就拿到了哥伦比亚护照，并且很容易就找到了亲生父母的下落。这要归功于社交媒体。”我在Facebook上发布了一段视频，当天就有认识我姨妈的人联系了我。”
见到姨妈后，娜塔莉长期以来的猜想得到了证实。”我的生母并不是自愿抛弃我的。她并没有同意把我送走。”她说到。
娜塔莉的母亲当年未婚，因被强奸而怀孕。因此女婴出生后引起了当局的注意，并把她从医院力带走。”事实上，妈妈想留下我。”
娜塔莉的肤色比较白皙-这一点对欧洲”市场”很有吸引力。”在那个年代，对许多人来说，收养业务是有利可图的生意。”她说。据娜塔莉透露，自己属于非法收养。但她强调，问题不是出在自己养父母身上。”我父母联系了一家位于日内瓦的收养机构，该机构与哥伦比亚的律师有合作关系。”一切都看似正规。
娜塔莉没有机会见到自己的生母。”姨妈告诉我，当人们把我从妈妈身边带走后，她患上了抑郁症。”之后，她离开了家，从此杳无音信。”大家都觉得她自杀了。”
联邦委员会委托进行了一项对10个国家收养情况的调查。结果显示，国际收养中的违规现象比想象中的更为频繁。
最新的研究报告题为 《20世纪70至90年代瑞士从10个原籍国非法收养儿童的证据-瑞士联邦档案馆保存的文件综析》。研究显示，除斯里兰卡之外，非法操作、贩卖儿童、伪造文件和遗失原籍证明等违法情况还涉及孟加拉国、巴西、智利、危地马拉、印度、哥伦比亚、韩国、黎巴嫩、秘鲁和罗马尼亚等国。
被迫留下
在经历了艰难的孕程后，娜塔莉2019年底生下儿子，成为母亲。孩子早产了6周，接下来的几个月过得非常艰难。这位年轻的母亲不得不忍受妊娠高血压的后遗症，同时还患上了产后抑郁症。雪上加霜的是，全球新冠疫情暴发，哥伦比亚也在很长一段时间内遭到冲击。
就在这个时候，她的丈夫-也就是孩子的父亲-失业了，他们在瑞士的积蓄很快就花光了。婚姻问题接踵而至，最终导致分居。”鉴于疫情，瑞士大使馆强烈建议我返回瑞士”，但丈夫不希望她带着儿子离开。娜塔莉也不想丢下儿子。在哥伦比亚，未经父母或非随行父/母公证同意，不得带儿童离境。
如今，娜塔莉认为哥伦比亚成全了自己的“蜕变”。拉丁美洲的生活唤醒了她的斗志，让她走出抑郁。与在瑞士不同，哥伦比亚的日常生活简单说就是为了生存。”必须得过得下去。”
“我是瑞士人”
凭借优秀的语言能力，娜塔莉现在供职于一家总部设在迈阿密的公司，担任行政助理。她的西班牙语也很流利，”只是口音会暴露我并非在本地长大的背景。”
从哥伦比亚的水平来看，娜塔莉的收入还算不错，但还不足以挥霍。”我的生活非常俭朴。”她说。
娜塔莉的胸中，跳跃着“两颗心”。一边，她想念瑞士。”我不让养父在电话里谈论烤奶酪或奶酪火锅。”这会让她郁闷无比。父女俩经常通话，但已经四年没有见面。养父的身体状况已经不允许他出国旅行。娜塔莉期望有一天能让他亲眼看看外孙。
另一边，她享受哥伦比亚充实的生活，重新找到了自己的根。她最大的梦想是让4岁的儿子接受良好的教育。但在哥伦比亚，这很难实现。她也因此认为，即便没有律师干预，她也能与分居的丈夫找到解决办法，顺利带着孩子返回瑞士。
“我觉得自己是瑞士人，我想让我的儿子了解瑞士的生活。”她说。但与此同时，她又不想让儿子产生背井离乡的感觉。”我希望他能避免这种经历。”
(译自法语：郭倢，编辑：Balz Rigendinger)
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