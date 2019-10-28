位于瓦莱州(Vallese)的埃莫森(Emosson)大坝。在瑞士，水力发电量约占全国总发电量的60%。 (© Keystone / Anthony Anex)

研究人员预测，阿尔卑斯山冰川消退不会危及瑞士的水力发电量，相反，它为人们在山区修建大坝和水库创造了条件，阿尔卑斯山的储能容量也因此有望增加。

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这个想法可能会在环境保护主义者中引起恐慌 ：利用核能产生的热量融化冰川，用冰川融水发电。提出这个想法的人是来自苏黎世的工程师阿道夫·韦伯(Adolf Weber)，他建议将这个特别的水力发电站建在少女峰地区，该地区位于阿尔卑斯山脉在瑞士境内部分的中心地带。

这个想法荒谬吗？确实如此。尽管荒谬，瑞士联邦政府还是将这个方案提交相关办公室和机构审议。不过，环保主义者大可放心，因为这件事情发生在1945年。历史学家吉多·科勒(Guido Koller)回忆道，当时，投在广岛和长崎的两颗原子弹所释放的巨大能量使物理学家和工程师们深受震撼，促使他们竞相寻求和平利用核能的办法。科勒写道(德)外部链接，在审议结束时，利用核能开采水力的这个提议被定义为“非理性的”。



为什么雪山如此重要？ 从雪山之巅到平原，瑞士资讯swissinfo.ch的系列文章都显示冰川融化将会导致海平面一定程度上的变化，并提出要在瑞士实施缓解和适应战略。

海拔3000-4500米：阿尔卑斯冰川和自然景观 海拔2000-3000米：旅游业和自然危险(9月刊) 海拔1000-2000米：水利发电利用(10月刊) 海拔0-1000米：水力资源(11月刊) 信息框结尾

4%的发电量来自冰川

在70多年后的今天，瑞士已经拥有五座核电站，全部建在平原。水力发电成为可再生能源发电的最重要来源，几乎占到瑞士总发电量的60%，这一比重在欧洲排名第二，仅次于挪威。

外部内容 水力发电：瑞士居世界领先地位

瑞士水电站主要依赖雨水和冰雪融水发电。伯尔尼大学教授、水文学专家贝蒂娜·希夫利(Bettina Schaefli，德、英)外部链接指出，几十年来，全球变暖导致的冰川退缩也为水电站提供了水源，据她估计(多语)外部链接，瑞士每年用冰川融水发电的电量约1.4太瓦时，占全国水力发电量的4%。

"阿尔卑斯山冰川消退不会危及国家的电力生产" 贝蒂娜·希夫利，水文学专家

引言结束

+人工造雪拯救阿尔卑斯冰川

如果冬季降雪不足，那么冰川消融的融水便可以为阿尔卑斯山脉的盆地补充水源 ，洛桑大学教授、地貌学专家斯图尔特·莱恩(Stuart Lane)解释道(法)外部链接。他进一步指出，“到2040年，冰川融化的程度之大将使得冰川不能再起到这样的作用”，他认为未来令人担忧。

然而，瑞士主要的水力发电商Axpo能源公司似乎并不担心。Axpo公司发言人乌里·瓦尔特 (Ueli Walther)在给瑞士资讯的一封邮件里指出，“2050年之后，可供发电的水可能会减少，但目前还不清楚，气候变化导致的雨量变化(强降雨增加)是否会抵消供水量的减少。”

贝蒂娜·希夫利认为，阿尔卑斯山脉将近1'500 处冰川消失“不会危及国家的电力生产”，相反，这将为水电厂的经营和可再生能源的开发利用提供新的机遇。在瑞士如此，在欧洲亦然。

水电的挑战 有利的地形、大量的水道和丰富的降雨，为瑞士开发水力资源(多语)外部链接提供了理想条件。瑞士主要的水电生产州是瓦莱州(占全国总量的27%)、格劳宾登州(Grigioni，22%)、提契诺州 (Ticino，10%) 和伯尔尼州(Bern，9%)。 水电站运营商面临的挑战主要有：电价下降，对水道剩余水流量(多语)外部链接的要求越来越高，以及环保组织的抵制，他们反对修建大坝，反对在具有自然景观价值的地区修建新的发电站。 信息框结尾

欧洲的蓄电池

瑞士山区有抽水蓄能电站将近200座，大部分位于海拔1'000米和2'000 米之间。平时，水库蓄满水，当其他水源短缺时，水库的水便可流向山谷，用于发电；而当发电过剩时，多余的水便可引到高处并储蓄起来。

对于瑞士来说，这个循环系统能够有效调节电力生产；而对于整个欧洲来说，它也是对不稳定的可再生能源(太阳能和风能)的一个有益补充。据瑞士联邦政府介绍，阿尔卑斯山区的抽水蓄能电站--瑞士境内最大的抽水蓄能电站(多语)外部链接位于在格拉鲁斯州(Glarona)--可以充当欧洲的蓄电池。

水利能源 瑞士的水库 瑞士共有200个大小蓄水池、水库，解决超过30%的全国用电需求。瑞士因其山地地形和频繁的降雨，非常适合利用水库进行水利发电。瑞士从19世纪末开始零星修建蓄水设施，大部分于1945-1970年间建成。 水库不但能调整河道，还能在洪水爆发时起到调节作用，此外也可以起到灌溉和制造人工降雪等作用。 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) Staumauern, Herzstücke des Wasserschlosses Schweiz

在阿尔卑斯山脉修建新的大坝？

随着冰川退缩，在阿尔卑斯山脉出现了许多适合修建水坝和蓄水池的区域，例如在冰舌附近。苏黎世联邦理工学院的一项研究显示，这些区域有六十多处，其中七处具有非常可观的发展前景。

山区最有希望修建新水电站的七个地点。

(D. Ehrbar)

研究人员认为，新的水电站能够增加冬季的水力发电量，从而实现《能源战略2050》(多语)外部链接定下的目标；此外，这些水库也能够降低洪水和泥石流等自然灾害的风险，同时作为水资源储备抗击干旱。伯尔尼大学教授贝蒂娜·希夫利说，“新修建的蓄水池应具备多样功能，不仅能用于水力发电，还能用于农田灌溉”。

不过，几乎所有适合修建水电站的地点，不是位于具有极大景观价值的区域，就是受到联合国教科文组织的保护，这无疑加大了在这些地方实现大型基础设施的难度。位于伯尔尼州的特里夫特(Trift)冰川是个例外，电力公司奥伯哈斯里水电站(KWO，德)外部链接针对该区域提出了一个水库修建项目，造价4亿瑞郎。尽管这个项目得到了瑞士自然保护协会(Pro Natura)和世界自然基金会的同意，反对(意)外部链接声音依然存在，他们要求保存阿尔卑斯山脉新出现的自然景观。

投资具有很大的不确定性

Axpo公司发言人乌里·瓦尔特写道，不管这些项目是否被批准，Axpo都无意在开发利用冰湖的能源上进行投资。因为，尽管这一领域具有一定的前景，还能收到水电补贴，但无法预见的电价走势和较长的折旧年限(60-80年)都使得这类投资具有较大的不确定性和较低的回报率。

利用核能来增加水力发电量这个“非理性”的想法得放一边了，将来，尤其是在2050年以后，瑞士需要寻找可行的替代方案来保证国家供电，因为到2050年，瑞士的核电站将全部淘汰停工。

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