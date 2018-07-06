此内容发布于2018年7月6日 上午9:00 最后更新 - 2018年7月6日 -09:00

小昱家的大House (邵大海)

瑞士的中国人都戏称瑞士为瑞村，是说瑞士就是个大乡村，就连瑞士最大的城市苏黎世被称为苏村、伯尔尼被称为熊村(伯尔尼的标志是一头熊)，住在市中心的人一说话也是俺们村怎么怎么着。今天我们就带你看看瑞士真正的村儿，一位生活在小山村里的中国媳妇的家。



知道小昱是三年前了。当年，她与Rolf的那场瑞中婚礼，以及小昱妈妈在婚礼上展示的传统胶东花饽饽(图片请参阅下面画廊外部链接)曾令文化记者兴奋了一把。认识小昱是在她开的一个微信群里，她想组织家庭聚会，在群里找人教她婆家人包饺子，抱着看看这个外嫁中国媳妇生活现状的心态，记者联系了小昱。



小昱与Rolf当年的婚纱照 (小昱提供)

小昱家住在瑞士伯尔尼州挺偏远的一个小山村里，别说交通不便，感觉那里根本没有交通，除了自己开车，进村(山)出村(山)都靠自家车。自行车？想都别想，都是山路。去她家路上GPS还带错了道，想给小昱打电话，号称瑞士覆盖面最全的电信老大swisscom都没有信号，想发微信当然也显示无服务。



不过路上风景真是不错，原本下高速后20分钟的车程我竟开了将近一小时，当然，虽然绕了路，但是也看了风景外部链接。

因为没有电话信号，但是知道已经到了她住的村子，就停车问一户人家，这里是不是住着一个中国人？马上被告知两个左转上到坡顶通过一片树林，看到红色长椅左转就到了。



果然，崎岖的山路尽头有一户人家，房前两个男人带着一个孩子还有一条狗，因为不知道对不对，也不知道小昱的大名叫什么，伸出车窗问了一句：我没走错地儿吧？是这儿吗？两个男人异口同声：对，对。



被指挥着停好车后，与两位男士握手互报姓名，得知主人叫Rolf，索性就地攀谈起来，被告知女主人正带这一帮人在厨房包饺子，因为没见过小昱，怕认错人尴尬，就给小昱打电话，所幸，这里有信号了。



大家忙着包饺子的时候，我与正在烤肉的Rolf聊了起来，问到他俩是怎么认识的时候，Rolf眼角洋溢出一丝得意而幸福的笑：“我们一起打出租车认识的。”我说，那一定是一个很浪漫的爱情故事吧？Rolf似乎有些害羞地笑了(后来这次成就了他们婚姻的邂逅却被小昱描述成当时无法忍受的“痛苦”) 。当时，小昱是国内光伏行业的一名白领。



瑞士华人的真实生活 我家住在瑞士这个小山村里 作者： 邵大海 如果说，小昱嫁给了瑞士的地主，其实一点也不过分。婆婆家一共有30公顷地，她和老公就有6公顷(6万平方米)。带你看看小昱家的环境和这个美丽的瑞士小村的风景。 据说，这里是瑞士伯尔尼州最中心的位置，伯尔尼州大多面积是山脉。小昱家就住在这个以山出名国家的一个小村里，如果你来了，相信也会爱上这里。

真实的生活状态：重生需要时间，婚姻需要经营。



问小昱，想写写她的生活，是否愿意说说，让我们的读者了解一些瑞士村里的生活？尤其是中国人在瑞士山村里的生活？因为可以想象，从中国到瑞士，生活总会有一些落差吧？小昱却说：“我的生活没啥可写的，平平淡淡的村妇生活而已。”



“我不需要那种晒幸福的存在感，我也不会在任何地方晒虚荣，只想找个安静的地方晒晒太阳 。” -小昱 引言结束

小昱一家住在她老公家里留下来的山坡上的百年老房子里，海拔1000米左右，是一栋传统的瑞士民居。老公祖辈是以养牛为生，他本人现在伯尔尼一家电力公司上班。房子周围的草地和森林都是他们家的(约6万平米)，还很有幸的独占一片小山头。当天聚会的中国朋友都笑称这是地主土豪家。这些地现在都租给了邻居当牧场，因为老公兄弟四个没人子承父业。



闲聊中，小昱告诉笔者：“今天之所以搞这个家庭包饺子聚会，是因为前些天婆婆家人说想吃水饺，我就一口答应下来。回家后便愁眉不展，十多个人的饺子得包多久。于是我就找了三个中国姐妹来帮忙当老师，教他们包饺子，授人以鱼不如授人以渔嘛！”



看着大家兴致勃勃地包着饺子，想着一个从中国来的女孩子，曾经的繁华和热闹一去不复返，平日里这种连邻居都没有的安静的生活是怎么过的？问小昱，她说，在瑞士三年半的生活很幸福，至少目前来说很幸福：“可能每个人对待生活的方式不同，我的性格就是那种选择了就不会后悔的，我只往前看。所以我从来没觉得这三年半的生活对我来说是多么得难，我来之前已经做好了心理准备。重生需要时间，婚姻需要经营。”



那么和之前国内的生活落差如何适应的？小昱说：“落差不大，我小时候就给家里放过小羊，生活在农村，家里也有果园，所以这种乡村生活对我来说没有什么不适。唯一不同的就是文化差异，比如我不喜欢贴面礼，每次贴面礼就会脸红好久。我和婆婆家人说了之后，他们也都理解。现在每次见面都握手。还有关于家庭姓氏的问题，结婚前我俩就商量好了，孩子随他姓，我保留我的姓。其实我俩都觉得这个问题不重要，但婆婆家人对此曾有过不解。她觉得我应该改夫姓。不过，老公不在乎，婆婆自然也无可奈何。 ”(注：瑞士的传统是结婚后共用一个家庭的姓，一般是沿用男方的姓做为家庭姓氏)



全职太太的生活



那你平时都做什么？小昱：“这三年半，我只是偶尔在夏天做做兼职。平时都是家庭主妇。老公很好，由着我的性子，不会给我压力。我的爱好广泛，画画、手工、做中餐、学习、种菜种花，完全过着一种世外桃源老年人的悠闲生活。老公也很大度(肚)很包容，婚后疯长了10公斤。”



看得出，老公很在意小昱的感受，也很宠着小昱：“我们的日常生活实在是太平淡了，有了孩子后我每天睡到孩子自然醒，早饭，收拾家务。老妈来了可以帮看孩子，我就有时间学习一两个小时德语，午饭后孩子睡觉我出去晒晒太阳，回来继续学习一个小时，学习对我来说已经是个习惯了。我不喜欢运动，这点实在很不好。通常我们会安排周三去采购，我自己开车去大超市也就20分钟的路，因为不喜欢采购，所以每次都是买好几天的量。衣服鞋子也是很少添置，至今衣柜里还能找到我大学时候的衣服。”



与小昱妈妈聊天感觉老人虽然与女婿家人语言不通，但是心里什么都明白。她说，第一次来小昱的新家，感觉特别不适应，出门不方便，什么都不方便，而且安静得有些让人发慌。但是随着来的次数多了，慢慢感觉这里才适合人类生存，这也是一种生活方式。



小昱说，她的所谓压力基本上都是回国探亲时来自亲戚朋友。他们不理解不出去工作的生活，好像闲赋在家就是无业游民一样。反倒是小昱的妈妈，接受她不工作的状态。她的观念是不愁吃喝，无需让自己太累，在家相夫教子也是一种成功。“说实话，老妈给了我很大的安慰。”小昱说。



而且老公也没有逼她去工作的意思：“他很传统，注重家庭生活，希望有两个孩子，如果工作不开心，他就会劝我不要去做自己不喜欢的事儿。我喜欢这种山上的生活，喜欢自由自在没有拘束的日子。每天睡到自然醒，这是多少人的梦想。在瑞士这种非常传统的男耕女织的国度里，我学着每天做好吃的饭菜，做好家务，学着养育一个孩子，学着去生活，不骄不躁，不卑不亢，因此得到了老公的尊重。在瑞士，家庭主妇也是一种职业。记得刚生了孩子，医院的护士问我是不是全职妈妈的时候，他很骄傲地抢着回答：‘是！’”



在家人面前，小昱全然一副什么都搞得定的感觉，像个将军。吃完饭，小昱说带我们去山上看风景(从那里能够俯瞰他们家的领地)，她对老公说：We go to Oben*。老公笑回：Gut。



问到小昱村里的大事小情，她一副两耳不闻窗外事一心只过小日子的感觉：“我对政治不是很感兴趣，瑞士的民主选举制度挺独特，但是对我来说，刚来这么几年还不能体会到精髓。”



二亩地，一头牛，老婆孩子热炕头



到此，真的已经没有什么可写的了，正如小昱所说，她的生活没什么可写的。看着房前小昱自己种的油麦菜，远处山坡上的羊群，就是一幅陶渊明描绘的采菊东篱下的画面。



“每颗心都是孤独的，即便住在喧闹的都市里也同样，关键看你是否耐得住自己内心的那份寂寞。” -小昱 引言结束

如果你要问，凡夫俗子不都是这么生活吗？但是同样的形式下却有着不同的内容，这种简单生活是傲骨的一种寄托。如果心不静、不能从心里接受，那只能是一种无奈。这种生活方式和生活态度，也只有在一个人心不浮躁的社会和大环境下才能做到。虽然没有了灯红酒绿，但得到了踏实的感受。



现在人都在追求成功，那么，什么是成功？你是否听说过渔夫和经济学家的对话外部链接？渔夫有时间晒太阳算不算成功？二亩地，一头牛，老婆孩子热炕头算不算成功？



如果你觉得瑞士无聊，没有中国热闹，那你是否想过，你真的接受了瑞士和它的生活模式？真的努力去融入你生活的圈子了吗？瑞士的文化也是文化，川菜好吃，奶酪火锅其实也不错，得看你从哪个胃说起。



云无心以出岫，鸟倦飞而知还，我们都想这么任性，但是，脱离仕途回归田园，我们有一颗能静下来的心吗？



*We go to Oben. = 我们去上边 (Oben德语：上边)

瑞士资讯swissinfo.ch

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