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瑞士购枪潮 为了自卫，聚众买枪？

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据初步数据显示，瑞士2016年的枪支销售量增幅达到创纪录的30%。在瑞士电视台的采访中，一位武器商人透露，其瑞士顾客大多出于对恐怖袭击和入室盗窃现象的担忧前来购买枪支，他们希望在必要时拥有防身的武器。与此同时，瑞士警察署发言人表示并不支持民众为了自卫而持枪。尽管如此，枪支销售在瑞士已经持续两年呈现显著增长趋势。

据初步数据显示，瑞士2016年的枪支销售量增幅达到创纪录的30%。在瑞士电视台的采访中，一位武器商人透露，其瑞士顾客大多出于对恐怖袭击和入室盗窃现象的担忧前来购买枪支，他们希望在必要时拥有防身的武器。与此同时，瑞士警察署发言人表示并不支持民众为了自卫而持枪。尽管如此，枪支销售在瑞士已经持续两年呈现显著增长趋势。

(Keystone)


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