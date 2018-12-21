最受国外欢迎的是瑞士高级腕表。 (KEYSTONE/PATRICK HUERLIMANN)

瑞士钟表生产商2018年11月份向国外出口的手表同比有所增加，而且这一上涨趋势目前还在持续。中国及香港地区的需求非常大，美国也成为圣诞前夕的一大客户。



具体到数字上，11月瑞士手表的出口率增加了3.9%，上升到20.6亿瑞郎，这是2015年10月以来首次再破20亿大关，瑞士钟表协会对此感到欣喜。



纵观今年前11个月，瑞士钟表的出口上涨了7.1%增长到195亿瑞郎，预示2018年又将是一个出口大年。



中国是瑞士钟表出口上涨的推动马达，仅今年11月份瑞士向中国出口的钟表就上涨了15%，从今年前11个月来看中国市场的增长率在14%左右。而瑞士钟表最大的进口商香港，受到中国游客的影响，11月的订货增长了将近10%，全年整体甚至增长了21%。



11月份亚洲总体对瑞士表的需求都有所增多，对新加坡的出口增长了9.5%，阿拉伯联合酋长国增加13%，韩国16%。瑞士第二大出口国美国对瑞士手表的需求增长甚至达到了18%。

从价格上看，瑞士手表出口增长最大的是3000瑞郎(约2万人民币)以上的高级腕表，这一档次的瑞士手表从件数上，出口增长11%，价值上增长8.4%。

其他档次瑞士表的出口则呈现下降趋势，尤其价格在200-500瑞郎的手表从出口数量上缩水15%。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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