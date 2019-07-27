(© Keystone / Gaetan Bally)

任命在华拥有广阔人脉的本地人出任中国业务掌门人，应该会给瑞信带来一种优势，尤其是相对于受特朗普式地缘政治冲击的美国投行。



全球贸易战迫在眉睫。一家瑞士银行展示了其外交手腕。瑞士信贷(Credit Suisse)周一任命里昂证券(CLSA)前董事长唐臻怡为中国首席执行官。里昂证券是一家专注于亚洲的券商。这一任命与唐振义曾在中国财政部任职17年的经历不会完全没有关系。穿着剪裁得体的西装、温文尔雅的瑞士财富管理者不会在中国掀起什么波澜。但一位在中国拥有广阔人脉的本地人老板应该会给瑞信带来一种优势，尤其是相对于美国竞争对手而言。



把重点更多地放在快速增长的亚洲市场，这是瑞信老板谭天忠(Tidjane Thiam)重组战略的基础。然而，由于去年末受到亚洲金融市场动荡的冲击，瑞信亚太业务的税前收入在2018年下降了9%，至6.64亿瑞士法郎。



吸引中国人在海外的财富是一回事。但据德意志银行(Deutsche Bank)表示，资产净值超过100万美元的中国人的总财富中，有五分之四分布在国内市场。然而，资本管制和对所有权的限制巩固了本土服务提供者的地位。



汇丰(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)和野村证券(Nomura)等外国竞争对手已站稳脚跟。特朗普(Trump)式的地缘政治让摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)等美国银行的日子变得艰难。脚跟站得更稳的是瑞士本国的竞争对手瑞银(UBS)，去年12月，该公司将其在一家合资券商中的持股比例提高到51%。



瑞银驻上海的中国掌门人钱于军(Eugene Qian)是一名资深银行家，职业生涯始于伦敦。瑞信任命唐臻怡是银行业惯用的一种经典策略——利用一位在政府任职多年的人来打开大门。在这方面，中国没什么特别之处。汇丰在法国的当地人首席执行官让·伯纳尔多(Jean Beunardeau)曾是法国财政部官员。



但在中国，政治还是比较敏感的。建立一个面向亿万富翁企业家的财富管理特许经营业务需要各种各样的国家和地区许可证——以及高超投资水平或者在继承规划等领域的当地专门知识。一位在中国政府中做过事的人应该会有帮助。瑞士的中立也会有帮助。





(翻译：何黎)

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