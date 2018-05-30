此内容发布于2018年5月30日 上午10:00 最后更新 - 2018年5月30日 -10:00

瑞士残疾人组织Pro Infirmis指出，为了残疾人畅行无阻，瑞士还有很多工作得做。 (Keystone)

残疾人成功找到工作的几率比其他人低了一半，生活贫穷的比例却比瑞士人口平均值高。瑞士最大的残疾人组织Pro Infirmis本周一(5月28日)发起了新一轮关心残疾人的宣传活动，呼吁社会向残障人士提供更多参与社会生活的条件和机会。

“人人平等且不同” (Nous sommes tous égaux. Car tous différents)，Pro Infirmis组织的宣传战希望通过这一响亮的口号和一段风趣的宣传录像让大众更加了解残疾人的心声。无论残疾与否，人人都有共同、共通之处。

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在人口近840万的瑞士，生活着180万残疾人- 他们在生活中处处要克服比其他人多很多的障碍，尤其是在打入职场、进入建筑和走近文化这几方面，他们并没有其他人一样的“通途”。“残疾人生活中要独立自主，要能够没有障碍地进入社会生活的一切领域”- 这是Pro Infirmis组织的奋斗目标。其宣传负责人Susanne Stahel表示，社会需要用新的眼光来看待残疾人。

“人与人的不同应被视作是一种财富。”

Susanne Stahel

引言结束

瑞士资讯swissinfo.ch：在残疾人看来，瑞士社会的包容性是否有些不足？

Susanne Stahel：已经有进步了。但是在包容性和与残疾人交往方式上，还有可以改善的地方。人们不会主动考虑残疾人需求，后者必须向他人解释自己的困难。残疾人总是被人遗忘。比如，在建楼前，就应该考虑到残疾人的出入方便问题。现在往往是房子盖好后再找办法解决，其实费用更高。

瑞士资讯swissinfo.ch：在增强包容性方面还要做什么？

S.S.：提供无障碍进出，特别是公共交通方面。一个坐轮椅的人应该能够自主地逛街旅行，而不必总请别人帮忙。职场的大门也应该更加敞开。如果一个人有完成工作的能力，那么他/她的残障不应成为受聘的阻碍。数字通讯技术也应该更加考虑残疾人士的需要。

瑞士资讯swissinfo.ch：瑞士和邻国比是不是有些落后？

S.S.：在无障碍出入方面，有些国家确实做得更好。比如说德国，二战之后，因为大量人员负伤致残，所以社会必须提供相应的设施。

瑞士资讯swissinfo.ch：怎样可以让现状得以改观？

S.S.：设立全国一致且全面的政策十分重要，不应只涉及某一点问题，而要关乎残疾人生活的方方面面。

通常，残疾人和非残疾人之间很少交流，因为他们在职业领域很少有交集。这很令人遗憾。如果我们把日常生活中的障碍清除一些，交流就会多一些。人与人的不同应被视作是一种财富。

瑞士资讯swissinfo.ch

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