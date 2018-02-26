此内容发布于2018年2月26日 上午9:15 最后更新 - 2018年2月26日 -09:15

80年前列托罗曼语被列为瑞士第四种国家语言。 (Keystone)

2018年，瑞士将庆祝许多历史上有意义的日子，有些只是纪念一些“小事情”，有些日子则记载了重要的历史事件，让我们穿越200年回顾一下。



10年前，瑞士与奥地利共同举办了欧洲杯足球赛。同年，科索沃宣布从塞尔维亚独立，瑞士作为第一个国家认可了科索沃这个欧洲最年轻的国家，并建立了外交关系。

30年前，瑞士最后一次赢得了欧洲赛歌比赛，席琳·狄翁作为一名加拿大法语区无名小辈歌手，以一曲《我不来你别走》(Ne partez pas sans moi)为瑞士捧回了奖杯。

席琳·狄翁在欧洲赛歌比赛上为瑞士捧回了头奖(摄于1989年2月)。 (Keystone)

50年前，大学生走上大街游行；也在这一年，瑞士电视台首次发送彩色画面节目，这一历史时刻发生在苏黎世瑞士电视台演播室。

80年前的2月20日，瑞士男性(女性从1971年才开始拥有投票权)以92%的赞同票将列托罗曼语纳入瑞士国家语言。

80年前列托罗曼语被列为瑞士第四种国家语言。 (Keystone)

100年前，瑞士社会民主党(SP)与所谓的奥尔腾活动委员会一起以庆祝苏联10月革命为由，在苏黎世组织了规模巨大的游行，苏黎世政府受命于Ulrich Wille将军对游行进行了镇压。但是这些都没有留在人们的记忆中，而1918年11月12-14日的瑞士全国大罢工(Schweizer Landesstreik外部链接)却成了瑞士历史上的大事件。

这场大罢工虽然没有在瑞士引发革命，但是也产生了影响：1918年10月13日国民通过了一项全民动议《国民院比例选举制》，从而令在游行中强大起来的社会民主党在国会中获得了分量，结束了自由民主党占优势的局面。

100年前的宣传单，呼吁苏黎世和整个瑞士起来罢工。 (Keystone)

150年前，日内瓦女性Marie Goegg-Pouchoulin(1826-1899)在一份报纸的文章中呼吁成立一个女性委员会。同一年，国际女性联盟成立，这是第一个国际女性运动组织，这位女性运动的先锋致力于为男女平等而奋战，尽管如此，瑞士依然等了将近100年，瑞士女性才获得了投票权。

170年前，1848年9月12日，瑞士经过一场短暂的内战，通过了新的宪法，自1815年组建的松散的州解散，建立起一个现代、共和制联邦政府形式，这一制度沿用到今日。

新联邦宪法，将松散的州结为联盟。

(Keystone)

200年前，瑞士文化历史学家Jacob Christoph Burckhardt诞生，他主要感兴趣的领域是欧洲艺术史，尼采将其尊为“我们伟大的先师”，他也是“欧洲文艺复兴”一词的创造者。



Jakob Christoph Burckardt(1818-1897)。

(ETH-Bibliothek - Bildarchiv.)



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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