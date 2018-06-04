目前在瑞士租房，出租公寓租金的参考利率仍保持不变，因此租户不能要求房主减租金；同时，房主也不得根据参考利率提高房租租金。
瑞士联邦房屋地产管理局(BWO)于上周五(6月1日)宣布，目前房屋贷款参考利率维持在1.5%的水平，该利率与一年前历史最低时期的数值相比保持没变。
自2008年秋季以来，瑞士的房屋租金结构根据统一的贷款参考利率可按照25%的幅度进行自行调整，这取代了以前各州可变的购房贷款基准利率。
自推出该方案以来，参考利率还从未上升。2008年的数值为3.5%，之后逐渐下降。自去年6月以来该参考利率保持在1.5%左右。如果平均利率低于1.38%或高于1.62%时，当前利率的变化才会反映出来。
日内瓦、苏黎世和洛桑，是租房人口比例最高的三大瑞士城市。瑞士联邦统计局于上周三(3月28日)公布的最新数据显示，在这三座瑞士一线大城市里，九成居民以承租人的身份租房定居。 日内瓦91.4%的常驻居民为租客。洛桑和苏黎世的租房人数占当地居民人口比例则分别为90.3%和89%。 ...
作者： Simon Bradley
对于移民到瑞士居住和工作的人来说，购买一处理想的别墅或公寓是个昂贵且艰难的过程，但是这也并非不可能。让我们一起看一下房地产市场的状况，以及有关租房和买房的一系列关键问题。 几份最新的报告确认了瑞士房地产市场的变化。在瑞士，由于文化和成本因素，超过60%的人选择租住公寓或别墅。 ...
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