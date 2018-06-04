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租房 在瑞士租房，目前租户无权要求房主减租金

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瑞士日内瓦州最长的出租建筑群。

瑞士日内瓦州最长的出租建筑群。

(Keystone)

目前在瑞士租房，出租公寓租金的参考利率仍保持不变，因此租户不能要求房主减租金；同时，房主也不得根据参考利率提高房租租金。 

瑞士联邦房屋地产管理局(BWO)于上周五(6月1日)宣布，目前房屋贷款参考利率维持在1.5%的水平，该利率与一年前历史最低时期的数值相比保持没变。 

自2008年秋季以来，瑞士的房屋租金结构根据统一的贷款参考利率可按照25%的幅度进行自行调整，这取代了以前各州可变的购房贷款基准利率。 

自推出该方案以来，参考利率还从未上升。2008年的数值为3.5%，之后逐渐下降。自去年6月以来该参考利率保持在1.5%左右。如果平均利率低于1.38%或高于1.62%时，当前利率的变化才会反映出来。

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