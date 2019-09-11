2018年瑞士人口迈过了850万门槛。

(Keystone / Jean-christophe Bott)

截至2018年底，瑞士境内有常住人口8'544'500，比上一年增长0.7%。除了提契诺州(Ticino，- 0.1%)和纳沙泰尔州(Neuchâtel，- 0.6%)之外，其他所有州人口都有所增长。意大利人依然是最大的外国人群体。

瑞士联邦统计局于周二发布的人口统计数据显示，人口涨幅最大的州是施维茨州 (Svitto)和弗里堡州(Friburgo，1.2%)。楚格州(Zugo)，苏黎世州(Zurigo) 和阿尔高州 (Argovia，1.1%)，图尔高州(Turgovia，1%) ，日内瓦州(Ginevra，0.9%)，沙夫豪森州(Sciaffusa)，沃州(Vaud) 和卢塞恩州(Lucerna，0.8%)的涨幅也高于全国平均水平。



不过，这一涨幅为十年来最低水平。相比2007年，入境移民减少了0.5%，出境移民增加了4.2%。



(1) popolazione grafico

从苏黎世到科里波(Corippo)

在各城市中，苏黎世依然是最大城市，拥有415'000居民。日内瓦(Ginevra)位居第二 (201'000)，巴塞尔(Basilea)位居第三(172'000)。紧随其后的是洛桑(Losanna，139'000)和伯尔尼(Berna，133'900)。瑞士联邦统计局指出，这五个城市的常住人口占整个瑞士联邦的12%。与密集人口聚居地形成鲜明对比的是位于提契诺州的科里波，这个小镇只有11个居民。



瑞士境内0至19岁青少年的比例继续高于65岁及以上老年人的比例。



仍旧居于首位的意大利人

截至2018年，长期居留瑞士的外籍居民达到2'148'300，占全国人口的25.1% (与2017相比增加了1%)。是2007年以来的最低涨幅。

去年，意大利人依然是在瑞士最大的外国人群体(14.9%)，位居其后的是德国人(14.3%)，葡萄牙人(12.3%)，和法国人(6.4%)。这四个国籍的居民占所有常住瑞士外籍居民的48%。

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SWI-tvsvizzera.it/Zz

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