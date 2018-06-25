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罪恶之人 瑞士法庭打击动物虐待

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Cat clawing at the net of a cage
(Keystone)

瑞士报章于624日报道，近10年来瑞士因虐待动物被定罪的人数增长了两倍。

据瑞士联邦统计局(多语)外部链接透露，2017年瑞士各法庭共做出474次定罪裁决。2007年这个数字仅为166次。

《周日报》(SonntagsZeitung)与《晨报周日版》(Le Matin Dimanche)分别引述了这些数据。

“这意味着民众观察得更仔细，也更频繁地举报罪行，”动物权利基金会TIR(德、英)外部链接总监Gieri Bolliger表示。

瑞士的法官认定在2017年裁决的案例中，82%都是有预谋的虐待；但法官们在裁决时会比较仁慈。

按照TIR的记录，虽然法律规定虐待动物者最高可判360天监禁，但这些人的平均刑期为30天。

毛茸茸的朋友 瑞士人最喜爱什么动物？

长颈鹿、长鼻浣熊、骆驼-瑞士人喜爱的动物可谓多种多样。2017年登记在册的宠物总数超过100万只，绝大多数人仍然选择猫和狗来陪伴自己。 截至去年年底，全国狗类数据库Amicus登记了55.1万只狗，比2016年多了1.88万只。在瑞士要养狗必须去登记，所以这个数字应该比较靠谱。 ...

ATS-SDA/ds

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