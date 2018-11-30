此内容发布于2018年11月30日 上午11:30 最后更新 - 2018年11月30日 -11:30

要求男女同工同酬的示威游行。 (Keystone)

在瑞士，每10名女性员工，其中有6名就是兼职工作者(不做全职工作)，这几乎创了欧洲之最。瑞士女性难以平衡工作和家庭，社会也有非常传统的性别角色分工，这些都是原因之一。



瑞士企业越来越忧心专业人才缺乏的问题。今后10年，瑞士将有近百万人口步入退休年龄，而依据瑞士雇主协会(德)外部链接的预测，仅有50万人将进入劳动市场。



瑞士雇主协会的主席Valentin Vogt找到了一条解决之道，就是让已有工作的女性将工作比例提高到至少60%以上。“这并不是说，要设立更多的兼职工作岗位，而是让那些已经有工作的母亲们，提高她们的工作份额，”他于11月中旬在接受多家德语报纸采访(德)外部链接时说。



尽管瑞士在欧洲属于女性参加工作比率较高的国家(超过80%)，但她们普遍只是兼职，这一比例很高，甚至仅次于荷兰。

兼职工作的份额一般在30-60%之间，其中近一半有孩子的女性，其工作额度在50%以下，也就相当于，她们最多每天只上半天班。这应该“归咎”于瑞士的高工资，允许她们选择不做全职，当然著名的“工作与家庭之间难以平衡的难题”也是原因之一。“尽管最近几年出台了一些措施，但幼托机构依然太少，而且太贵。对许多母亲来说，工作更多并不划算，”Irenka Krone-Germann说。她是优化兼职(英)外部链接联合会的负责人，也是我们分享工作(英)外部链接的共同发起人之一。



与此同时，男女之间兼职比例的差异也属世界之最(差距超过40个点)。“在劳动的性别分工方面，瑞士是一个极其保守的国家，”Krone-Germann说。

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虽然有越来越多的男性(17.5%)选择了兼职，但照顾孩子并不是主要原因。“他们这么做首要是因为进修，或者自己的兴趣爱好，因而减少了工作量，但最多也就减少20%。家庭原因是放在第二位的，而这是女性要首先考虑的，”Krone-Germann说。



联邦统计局今年夏天公布的一项调查甚至显示，孩子出生后而兼职工作的男性人数(德)外部链接正在减少。



瑞士的两性不平等问题如此严重，英国杂志《经济学人》(The Economist)甚至将其称为欧洲最性别歧视的国家：在年初出版的《玻璃屋顶索引》(英)外部链接中，瑞士在“女性享有好的工作机会”这一项中的排名，甚至在29个国家中排名第26。



在这家英国杂志测评的10项标准中，瑞士因过高的托幼费用和父母带薪假期过少而遭到差评。企业理事会层面女性的比例极低，进入、接受高等教育的性别差异也很大，这些都让瑞士在排名中垫底。

倡导新的就业模式

如今，倡导企业实行新的、具有革新性的工作模式已势在必行，应该提倡工作或管理的分享模式，而不仅仅是鼓励女性提高其兼职工作比例，Irenka Krone-Germann认为。她的博士论文(德)外部链接便以“兼职工作在瑞士”为题。

“企业应该向员工，无论是女性还是男性，都提供兼职、但依然可以干事业的可能性。分享工作(Jobsharing)方式便提供了这种极佳的可能性，可以把职场上有才能的人留住，”她说。 信息框结尾



(翻译：宋婷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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