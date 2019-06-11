奧地利聯邦鐵路公司目前提供始發自瑞士的部分夜間列車服務。

(© Keystone / Christian Beutler)

如果可行，逾60%的瑞士受訪者坦言有興趣體驗一把歐洲跨國通宵列車出行。



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由瑞士交通與環境協會(Swiss Association for Transport and Environment)進行的此次調研，於今年春季對瑞士各地的1209位民眾走訪詢問，以獲悉他們的旅遊習慣。 62%的受訪者表示自己對搭乘歐洲城際鐵路夜車頗有興致(51%的人以肯定作答，11%的人則在“願意”和“不願意”之間，更傾向於“願意” )。僅四分之一的受訪者坦言，自己不會選擇這種出遊方式。



當被問及個人偏好的目的地時(多選)，60%的人期待搭乘開往德國的夜間列車，48%鍾情於意大利，41%希望乘坐夜車前往奧地利，37%的人樂意去法國， 21%的受訪者首選西班牙。



目前，從蘇黎世發車開往包括奧地利維也納、德國漢堡或柏林在內的諸多歐洲目的地的夜間客運服務列車，均由奧地利聯邦鐵路公司(Austrian Federal Railways ÖBB)負責運營。



就在今年5月底，瑞士聯邦鐵路公司有跡象表明，其未來可能會提供夜間列車服務。儘管如此，該公司也表示，由於購置新的列車預計還需要至少兩到三年的時間，紙上藍圖尚需一段時日方可實現。



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