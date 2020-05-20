此内容发布于2020年5月20日 上午9:30

瑞航计划拓展航线网络，其中包括希腊雅典。 (Keystone)

继旗下绝大多数航班因新冠疫情被迫搁浅停飞之后，瑞士国际航空(Swiss International Air Lines，SWISS，简称“瑞航”)即将于6月恢复部分客运航班运营，并计划重启运营自苏黎世和日内瓦始发、飞往41个欧洲目的地的多达190次航班。



根据瑞航于5月14日最新发布的6月国际航班时刻表(英)外部链接，客运航班将分阶段恢复运营，在接下来的数周以内，瑞航将逐步增加客运航班量。



瑞航将于6月恢复飞往各地中海国家/地区目的地的定期客运航班服务，其中包括西班牙的马拉加、巴塞罗那、马德里和瓦伦西亚，以及意大利的布林迪西、佛罗伦萨、那不勒斯和罗马。

此外，瑞航还在拟定国际航班时刻表中增列了飞往其他欧洲各大主要城市的航线，譬如法国巴黎、比利时布鲁塞尔和俄罗斯莫斯科。现有的航线网络，也将延申拓展至荷兰阿姆斯特丹、希腊雅典、德国柏林、葡萄牙里斯本、英国伦敦、葡萄牙波尔图以及瑞典斯德哥尔摩。



瑞航表示，该公司会根据客户旅行需求和偏好，筹划在今年夏季进一步增加航班服务。



早在5月初，瑞航已公布将于6月重启始发自苏黎世的约140次航班、以及起飞于日内瓦的约40次航班的正常运营。恢复的客运航班量，相当于瑞航原有航线航班运力的15%-20%。

长途航班



除每周三班自瑞士始发、分别飞往美国纽约和纽瓦克的航班外，瑞航还将在6月开通全新的洲际直飞航线。



6月，瑞航计划提供从苏黎世飞往美国纽约肯尼迪国际机场(每周四班)、美国芝加哥(每周两班)、新加坡(每周一班)、泰国曼谷(每周一班)、日本东京(每周两班)、印度孟买(每周三班)、中国香港(每周两班)、以及南非约翰内斯堡(每周一班)的航班。



隶属于瑞航的货运部门-瑞航世界货运(Swiss WorldCargo)，将借助上述客运航班进行额外的货物运输，从而为当前遭受冲击的全球供应链提供支持。因此，瑞航也会对洲际航班的起飞时间作出相应的调整。





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swissinfo.ch/ts

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