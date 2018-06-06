继在卢加诺探路试水初见成效之后，瑞士邮政将让无人机技术对接新兴市场需求的商业模式，再次开拓新市场，届时无人机将盘桓往来于伯尔尼两家医院之间，以及时递送实验室检测样本。
瑞士邮政(Swiss Post)本周二(6月5日)公开发表声明(英)外部链接称，旗下“空中特派雇员”-多架无人机快递员将进行为期两周的测试。在此期间，无人机将会为伯尔尼大学医院(亦称“小岛医院”，Inselspital)与同样位于瑞士首都伯尔尼的Tiefenau医院提供速递服务，运送实验室样本。而目前，这两所医院的检测样本均借助快递或在紧急情况下通过出租车运送。
测试阶段结束之后，伯尔尼大学医院将决定是否长期采纳这种全新的快递运输方式。此外，瑞士邮政也计划在瑞士最大的城市-苏黎世推广这种新的快递方式。
瑞士邮政指出，无人机在医疗领域的应用，具有得天独厚的优势，尤其是它可将包裹送达至因恶劣气候条件对外封锁隔绝的地域或战区。
SDA-ATS/ln
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