此内容发布于2018年2月16日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月16日 -10:00

在日内瓦上空绽放的璀璨焰火，每年都能把日内瓦节推向一个新高潮。 (Keystone)

素有“国际之都”美誉的日内瓦，却因近年来持续财政赤字，不得不于今夏暂停举办传统夏季庆典。所幸活动组织方仍保留了万众期待的烟火盛典；届时，市民和游客还能搭乘日内瓦湖畔临时搭建的摩天轮鸟瞰全城。



日内瓦旅游局与州议会基金会在本周三(2月14日)发布的新闻通稿中宣布，经日内瓦州各行政管理部门商议，各方已达成共识：今年夏天将暂停举办已延续了94年、包含精彩纷呈的音乐会、街头表演以及游乐设施在内的“日内瓦节”(Fêtes de Genève)。不过，凭借历年来为观众带来震撼视觉体验而远近驰名的烟花秀环节已“确认保留”，但今年的燃放规模以及持续时长将最终取决于赞助商、瑞士普通民众和活动合作伙伴的捐款数额多寡。日内瓦湖畔拟建的摩天轮，将运营为期三个月。



日内瓦的居民也将在今年3月4日的公民投票中对日内瓦节的具体形式与格局策划做出最终定夺。其中一项动议要求将这一夏日传统庆典的持续时间限定在7天之内；而另一项公民倡议则建议把原本为期10天的日内瓦节庆典延长至11天，也就是涵盖两个周末，以供民众尽情玩乐。



去年的日内瓦节于8月3日开幕，直至8月13日才结束。



ATS/jc

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