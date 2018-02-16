此内容发布于2018年2月16日 上午10:00 最后更新 - 2018年2月16日 -10:00
在日内瓦上空绽放的璀璨焰火，每年都能把日内瓦节推向一个新高潮。
(Keystone)
素有“国际之都”美誉的日内瓦，却因近年来持续财政赤字，不得不于今夏暂停举办传统夏季庆典。所幸活动组织方仍保留了万众期待的烟火盛典；届时，市民和游客还能搭乘日内瓦湖畔临时搭建的摩天轮鸟瞰全城。
日内瓦旅游局与州议会基金会在本周三(2月14日)发布的新闻通稿中宣布，经日内瓦州各行政管理部门商议，各方已达成共识：今年夏天将暂停举办已延续了94年、包含精彩纷呈的音乐会、街头表演以及游乐设施在内的“日内瓦节”(Fêtes de Genève)。不过，凭借历年来为观众带来震撼视觉体验而远近驰名的烟花秀环节已“确认保留”，但今年的燃放规模以及持续时长将最终取决于赞助商、瑞士普通民众和活动合作伙伴的捐款数额多寡。日内瓦湖畔拟建的摩天轮，将运营为期三个月。
日内瓦的居民也将在今年3月4日的公民投票中对日内瓦节的具体形式与格局策划做出最终定夺。其中一项动议要求将这一夏日传统庆典的持续时间限定在7天之内；而另一项公民倡议则建议把原本为期10天的日内瓦节庆典延长至11天，也就是涵盖两个周末，以供民众尽情玩乐。
去年的日内瓦节于8月3日开幕，直至8月13日才结束。
ATS/jc
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。
转载文章