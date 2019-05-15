在瑞士上大学的非欧盟国家和非欧洲经济共同体成员国的外国人，毕业后只有10%-15%能够留在瑞士工作。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士大学毕业证书在国际就业市场上相当吃香，瑞士经济界也很愿意留下在本国大学毕业的外国专业人才，但是繁复的移民政策和法律条文却为用人单位和毕业生造成很大阻碍。现在瑞士计划修改相关法律，改善这种情况。

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非欧盟或非欧洲经济共同体成员国公民想要在瑞士上大学，需要有足够的耐心和资金。因为除了要有大学录取通知书之外，还需要签证和即将落脚的瑞士州批发的居留许可。

大学申请手续

外国人在瑞士申请上大学，要填写很多申请表格(zahlreichen Antragsformularen外部链接)，填写内容从个人简历、申请原因到住宅证明及保证生活的财政证明。

如果在瑞士没有富裕的亲戚或者朋友做担保，那么在瑞士申请上大学就要有一定经济基础，比如在苏黎世州，需要在瑞士的一家银行有一个账号，账面上至少要有21'000瑞郎(约13万人民币)。

而居留许可必须由所申请大学所在州发放，在苏黎世联邦理工大学的网站上有一个帮助国际学生了解相关情况的指引(Leitfaden外部链接). 信息框结尾

未利用的潜力



那些能够顺利冲破这些层层关卡的外国人，才能有幸成为一名瑞士大学生，瑞士大学在国际享有良好的名誉，在国际大学排行(internationalen Rankings)中，屡屡名列前茅。获得数学、信息学、自然科学和科技专业毕业证书的人比较抢手，瑞士也很需要这样的人才。然而根据瑞士经济协会Economiesuisse的统计数据，在瑞士上完大学的外国人，只有10%-15%能留在瑞士工作。



该协会认为造成外国人毕业后就业难的原因，是瑞士有关限制移民的条例。来自欧盟或欧洲经济共同体国家的人，在瑞士享受人员自由流动协议带来的便利，大学毕业后留在瑞士工作不成问题。而来自其他国家，也就是来自所谓“第三国”(Drittstaaten)的大学毕业生，在找工作时，就会受到瑞士一项外国人法中的名额限制所束缚。



最大的障碍是一个很短的期限，外国毕业生必须在这个期限之内找到工作，否则就必须离开瑞士。“在其他国家，一名外国大学毕业生有最多三年的时间，从从容容找工作，而在瑞士，这一期限只有半年，”瑞士经济协会做出这样的批评。



找工作遇到的问题



来自台湾的蔡凯恩，在苏黎世联邦理工大学计算机辅助科学系硕士毕业，他本来在瑞士一家私企找到了一份工作，但是最后却未能得到工作许可，他在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访的时候说：“因为在瑞士拿不到工作许可，所以我去了德国，这里的外国人政策更友好一些。”

蔡凯恩并不是唯一一位来自第三国，在瑞士大学毕业后找不到工作，而不得不离开瑞士的人。纳沙泰尔大学的Annique Lombard在她的论文《外国大学毕业生在瑞士的就业问题》中证实了这一现象。



她写道：大多数第三国公民在瑞士找工作时都会遇到问题：“大学毕业之后，外国人的学生居留许可自动解除，必须申请一个新的居留证，而以找工作为目的的居留只有6个月的期限。”



信息不足



在各州官方网站上的相关有用信息实在寥寥无几，“信息不足和不明确的申请步骤讲解，很可能是申请人摸不着头脑，而望而生畏离开瑞士或去他国另寻出路的原因，” Lombard说。而为期6个月的找工作时间，与其他国家常见的9-18个月相比，实在是太短。



来自费城的Arielle Fakhraee在苏黎世联邦理工大学科学系硕士毕业后在学院附属的一个初创企业找到了职位，她在换工作的时候遇到了问题。

瑞士计划放松移民限制



瑞士经济协会对瑞士面对专业人才的移民限制表示不满，他们向联邦议会提出了一项请愿，要求瑞士政府对那些在取得大学毕业证书、专业属于稀缺行业的第三国毕业生取消发放工作许可的名额限制。在过去的几个月中，联邦两院的大多数议员对这一请愿表示了赞成。



现在瑞士政府必须准备修改相关法律。Lombard认为，法律修改之后，会鼓励瑞士雇主雇佣来自第三国的大学毕业生。至今为止，瑞士公司要雇佣来自第三国的外国人，必须要为他/她申请工作许可，而这样的许可有名额限制，一纸难求，需要花费大量精力和时间，令人望而止步。



如果法律得以修改，在瑞士毕业的外国大学生也不必再直接与来自第三国的其他求职者直接竞争，“而且与他们相比，这些在瑞士大学毕业的人存在优势，因为他们已经有了在瑞士生活的经验，尤其是对于瑞士当地语言已经有了一定了解，” Lombard说。



实习的可能性



“无论是上大学期间还是6个月的找工作阶段，外国大学生都不允许实习。” (瑞士经济协会)

引言结束

按照经济协会的说法，这些外国大学生在瑞士没有积累工作经验的机会。“无论是上大学期间还是6个月的找工作阶段，外国大学生都不允许在瑞士实习。”



但是至少苏黎世负责工作许可的机构，对此提出了异议，该机构的工作人员表示：“如果大学证明实习是学业的一部分，就有可能得到批准。”



苏黎世联邦理工大学也表示：“有些科目，必须要实习，有些科目则只是建议实习。实习是一个完整学习计划的一部分，有助于将来进入职场。”



如果有人不仅想在瑞士上大学，还想之后在瑞士找工作，最好一开始就问清是否在学习期间有实习的机会。



其他离开的理由



拥有一份工作是选择在一个地方生活的重要因素，Lombard说。



另外社会关系也在一个人选择离开的时候起着重要作用，比如家长、朋友、一段新恋情或者结婚，都可能决定一个人的去留。



“在大学阶段很多人结识了自己的伴侣，这会影响他们之后的方向。”这样的情况，要考虑就是两个人的职业生涯以及职业与家庭之间的平衡。在瑞士，结婚会改变一个人的身份，除了解决工作许可问题之外，还能解决外国人的居留问题，Lombard说。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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