在瑞士上大學的非歐盟國家和非歐洲經濟共同體成員國的外國人，畢業後只有10%-15%能夠留在瑞士工作。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士大學畢業證書在國際就業市場上相當吃香，瑞士經濟界也很願意留下在本國大學畢業的外國專業人才，但是繁複的移民政策和法律條文卻為用人單位和畢業生造成很大阻礙。現在瑞士計劃修改相關法律，改善這種情況。



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非歐盟或非歐洲經濟共同體成員國公民想要在瑞士上大學，需要有足夠的耐心和資金。因為除了要有大學錄取通知書之外，還需要簽證和即將落腳的瑞士州批准的居留許可。

大學申請手續 外國人在瑞士申請上大學，要填寫很多申請表格(zahlreichen Antragsformularen外部链接)填寫內容從個人簡歷，申請原因到住宅證明及保證生活的財政證明。 如果在瑞士沒有富裕的親戚或者朋友做擔保，那麼在瑞士申請上大學就要有一定經濟基礎，比如在蘇黎世州，需要在瑞士的一家銀行有一個賬號，帳面上至少要有21000瑞郎(約20870美金)。 而居留許可必須由所申請大學所在州發放，在蘇黎世聯邦理工大學的網站上有一個幫助國際學生了解相關情況的指引(Leitfaden外部链接)。 信息框结尾

未利用的潛力

那些能夠順利衝破這些層層關卡的外國人，才能有幸成為一名瑞士大學生，瑞士大學在國際享有良好的名譽，在國際大學排行（國際排名）中，屢屢名列前茅。獲得數學，電腦科學，自然科學和科技專業畢業證書的人比較搶手，瑞士也很需要這樣的人才。然而根據瑞士經濟協會瑞士經濟的統計數據，在瑞士上完大學的外國人，只有10％-15％能留在瑞士工作。



該協會認為造成外國人畢業後就業難的原因，是瑞士有關限制移民的條例。來自歐盟或歐洲經濟共同體國家的人，在瑞士享受人員自由流動協議帶來的便利，大學畢業後留在瑞士工作不成問題。而來自其他國家，也就是來自所謂“第三國”（第三狀態）的大學畢業生，在找工作時，就會受到瑞士一項外國人法中的名額限制所約束。



最大的障礙是一個很短的期限，外國畢業生必須在這個期限之內找到工作，否則就必須離開瑞士。“在其他國家，一名外國大學畢業生有最多三年的時間，從從容容找工作，而在瑞士，這一期限只有半年，“瑞士經濟協會做出這樣的批評。



找工作遇到的問題

來自台灣的蔡凱恩，在蘇黎世聯邦理工大學計算機輔助科學系碩士畢業，他本來在瑞士一家私企找到了一份工作，但是最後卻未能得到工作許可，他在接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪的時候說“因為在瑞士拿不到工作許可，所以我去了德國，這裡的外國人政策更友善一些。”



蔡凱恩並不是唯一一位來自第三國，在瑞士大學畢業後找不到工作，而不得不離開瑞士的人。納沙泰爾大學的Annique Lombard在她的論文“外國大學畢業生在瑞士的就業問題“中證實了這一現象。



她寫道：大多數第三國公民在瑞士找工作時都會遇到問題“大學畢業之後，外國人的學生居留許可自動解除，必須申請一個新的居留證，而以找工作為目的的居留只有6個月的期限“。



資訊不足

在各州官方網站上的相關有用資訊實在寥寥無幾，“信息不足和不明確的申請步驟說明，很可能是申請人摸不著頭腦，而望而生畏離開瑞士或去他國另尋出路的原因，”Lombard說。而為期6個月的找工作時間，與其他國家常見的9-18個月相比，實在是太短。



來自費城的Arielle Fakhraee在蘇黎世聯邦理工大學科學系碩士畢業後在學院附屬的一個初創企業找到了職位，她在換工作的時候遇到了問題。

瑞士計劃放鬆移民限制

瑞士經濟協會對瑞士面對專業人才的移民限制表示不滿，他們向聯邦議會提出了一項請願，要求瑞士政府對那些在取得大學畢業證書，專業屬於稀缺行業的第三國畢業生取消發放工作許可的名額限制。在過去的幾個月中，聯邦兩院的大多數議員對這一請願表示了贊成。



現在瑞士政府必須準備修改相關法律Lombard認為，法律修改之後，會鼓勵瑞士雇主僱用來自第三國的大學畢業生。至今為止，瑞士公司要僱傭來自第三國的外國人，必須要為他/她申請工作許可，而這樣的許可有名額限制，一紙難求，需要花費大量精力和時間，令人望而止步。



如果法律得以修改，在瑞士畢業的外國大學生也不必再直接與來自第三國的其他求職者直接競爭“，而且與他們相比，這些在瑞士大學畢業的人存在優勢，因為他們已經有了在瑞士生活的經驗，尤其是對於瑞士當地語言已經有了一定了解，“Lombard說。

實習的可能性



“無論是上大學期間還是6個月的找工作階段，外國大學生都不允許在瑞士實習。”（瑞士經濟協會）

引言结束

按照經濟協會的說法，這些外國大學生在瑞士沒有積累工作經驗的機會。“無論是上大學期間還是6個月的找工作階段，外國大學生都不允許在瑞士實習”。



但是至少蘇黎世負責工作許可的機構，對此提出了異議，該機構的工作人員表示：“如果大學證明實習是學業的一部分，就有可能得到批准。”



蘇黎世聯邦理工大學也表示“有些科目，必須要實習，有些科目則只是建議實習。實習是一個完整學習計劃的一部分，有助於將來進入職場。”



如果有人不僅想在瑞士上大學，還想之後在瑞士找工作，最好一開始就問清是否在學習期間有實習的機會。



其他離開的理由

擁有一份工作是選擇在一個地方生活的重要因素，Lombard說。



另外社會關係也在一個人選擇離開的時候起著重要作用，比如家長，朋友，一段新戀情或者結婚，都可能決定一個人的去留。



“在大學階段很多人結識了自己的伴侶，這會影響他們之後的方向。”這樣的情況，要考慮就是兩個人的職業生涯以及職業與家庭之間的平衡。在瑞士，結婚會改變一個人的身份，除了解決工作許可問題之外，還能解決外國人的居留問題，Lombard說。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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