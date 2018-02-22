在透明国际(Transparency International)2017年清廉指数排名表(Corruption Perceptions Index)中，瑞士名次上升两位，如今与芬兰和挪威并列第三。
该国际组织2月21日发布的年度清廉指数评估(英)外部链接发现，只有新西兰和丹麦的清廉状况优于瑞士。
尽管总体评分下滑了一个百分点，这座阿尔卑斯山国在调研中的名次仍从前一年的第五名跃升两位。通过对商业人士与各国专家对公营领域腐败程度的认识做出分析，透明国际得出这一清廉指数评估。
+ 了解瑞士在去年排名中的表现(英)外部链接
该组织瑞士分部主管马丁·希尔提(Martin Hilti)在发给瑞士通讯社(SNA)的声明中表示，这个排名并不意味着瑞士就没有一点儿腐败。
他指出，实际上瑞士“时常发生”腐败现象，尤其是在统计未曾涉及的私营领域当中。
希尔提还透露，瑞士企业可能在海外参与了腐败活动，但未被这份报告考虑进去。
这家总部位于柏林的非政府组织称，腐败仍是一个全球性问题，大多数国家的打击腐败努力进展很缓慢。
SDA-ATS/ln
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