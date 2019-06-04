此内容发布于2019年6月4日 上午9:30

为了能享受到列车上提供的免费上网服务，旅客在拥有一部手机的同时，还需使用Sunrise和Salt通讯公司的瑞士境内通用手机SIM卡，此外，还需要下载“FreeSurf SBB”应用软件。

(© Keystone / Adrian Reusser)

瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)现已在数条主要列车线路上推出3G/4G技术的免费上网服务。尽管如此，免费移动互联网接入服务并未涵盖所有瑞士通信运营商。



联邦铁路公司在5月28日发布的公开声明中(多语)外部链接宣布，日前已在苏黎世-日内瓦、圣加仑-洛桑、巴塞尔-比尔这几条线路上运行的共计44辆城际列车上启动免费移动互联网接入测试。



为了拓展列车在行驶线路以及隧道中的网络覆盖率，这家国有综合型铁路运输企业选择依靠移动网络，而非WiFi无线宽带。



为了能够享受到列车上提供的免费上网服务，搭乘火车的旅客在拥有一部手机的同时，还需使用Sunrise和Salt通讯公司的瑞士境内通用SIM卡。此外，用户还需要下载“FreeSurf SBB”应用软件，并且通过其电话号码来实现用户个人身份识别。



经过注册和激活，乘客会收到由通信运营商发送的通知该用户可免费上网的确认通知信息。据联邦铁路公司介绍，当乘客到站下车或联网中断时，上网者会收到一条提示免费上网即时失效的通知。



测试阶段持续数月之后，免费上网服务将推广至瑞士整个铁路覆盖网。

而针对没有瑞士境内通用手机SIM卡的乘客-譬如游客-的乘车期间免费上网解决方案，也尚在酝酿之中。



2013年首批火车站装上了无线局域网，此后铁路系统上的互联网联接不断得到改善，目前的网络覆盖率达到97%。铁路公司称计划在2020年前将覆盖率增至99%。

目前，该公司正在列车上安装无线信号增强器，截至2022年，所有的隧道里则会装上4G覆盖装置。

联邦铁路公司表示，他们还会在通往邻国的国际线路上安装可供乘客全程使用的无线局域网。

Keystone-SDA/sb

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