鉴于新冠疫情，原定于四月底举办的2020年巴塞尔世界钟表珠宝博览会被取消。 (Keystone / Georgios Kefalas)

劳力士(Rolex)、百达翡丽(Patek Philippe)、香奈儿(Chanel)等知名品牌已宣布集体撤离、不再参展2021年巴塞尔国际钟表珠宝博览会(Baselworld)。这一重磅声明标志着全球高级钟表界盛事继包括斯沃琪集团在内的数个显赫品牌相继高调退出之后，遭遇又一重击。



上述高端奢华腕表制造商携手萧邦(Chopard)和帝舵(Tudor)于本周二(4月14日)联合宣布，将退出巴塞尔钟表展，在瑞士高级制表基金会(Fondation de la Haute Horlogerie industry group)的支持下“自立门户”创立全新的钟表贸易展会，且首届展会将于2021年4月在瑞士日内瓦开幕。



劳力士在声明中表示，公司对巴塞尔钟表展的的屡次变化，以及近期组织方-瑞士会展集团(MCH Group)鉴于新冠疫情所作出的将原定于4月30日至5月5日举办的2020年展会延期至明年1月的最新决定深感不快。



瑞士会展集团提供的退款政策规定，将拟定于参加本年度展会的参展商所缴纳款项中85%的资金转结到明年1月的展会，其余的15%则用于抵消已经产生的展会成本，这意味着，参展商需部分承担展会延迟的成本。



“自1939年以来，我们始终如期参加巴塞尔钟表展，”劳力士在与其他钟表制造商联合发表的声明中称：“然而遗憾的是，鉴于该展会发展的方式以及瑞士会展集团近日所作的决定……我们现已决定退出。”



总部位于日内瓦的百达翡丽，则提及已与巴塞尔钟表展组织方关系破裂，并称该公司“与巴塞尔钟表展的愿景不再一致”，“双方之间的信任已不复存在”。



据瑞士会展集团上个月预测，因新冠病毒疫情对一系列展会造成的破坏，2020年全年钟表业销售损失将高达1.7亿瑞郎。而面对当前知名品牌纷纷离弃，该集团拒绝予以置评。







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Reuters/dos

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