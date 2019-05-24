瑞银已不对超过50万瑞郎存款的活期储蓄账户实施零利率政策。 (© Keystone / Gaetan Bally)

自6月1日起，瑞士资产规模最大的银行-瑞银(UBS)将停止向成人活期储蓄账户支付利息。



和另一家瑞士银行业巨擘-瑞士信贷银行(Credit Suisse)做法一样，存放在瑞银活期储蓄账户里的钱款资金，目前的收益率为0.01%。而放眼其他瑞士银行，几乎所有银行都向活期储蓄账户支付少量利息，平均利率也不过为0.07%。



“瑞银方面假定，这一超低利率阶段还将会持续一段时期。鉴于此，(我们)决定对其现行利率作出调整，”瑞银在接受瑞士通讯社采访时表示。



提供金融及保险产品性价比对比服务的在线平台Moneyland提出警示，瑞银的这一举动，或引发连锁效应。日前，瑞银已不再向超过50万瑞郎(折合人民币约为343万元)存款的活期储蓄账户支付利息。依据Moneyland所述，瑞银未来甚至有可能会对此类账户实施负利率政策。相较之下，其竞争对手-瑞士信贷银行仅面向存款额度低于25万瑞郎(折合人民币约为172万瑞郎)的活期储蓄存款实施零利率措施。



受瑞银新政影响的，并不仅仅只是成人活期储蓄账户。青少年储蓄账户、退休前个人不能动用的养老金账户(属于瑞士养老保险系统中的第三支柱)以及职业退休金账户(属于瑞士养老保险体系中的第二支柱)的利率，也势必会受到波及，并分别由现行0.50%、0.20%和0.05%下调至0.25%、0.15和0.01%。

Keystone-SDA/ac

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