略微发蔫的生菜沙拉、刚刚过期的包装食品-尽管它们还完全可以食用，但却已被瑞士人扔进了垃圾桶。打响反对食品浪费的“战役”需要加强消费者的意识：让他们更加明白食物的宝贵和来之不易。 (Keystone / Mohssen Assanimoghaddam)

每年在瑞士，260万吨食物被扔进垃圾堆。其中三分之二都是不必要的浪费，瑞士联邦环境局指出。

设想一下，6.5万辆载重40吨的大卡车排成一列，有多壮观！这个量级说的竟是瑞士人每年扔掉的“盘中餐”……

瑞士联邦环境局给出的最新数据显示：瑞士全国一年的食品垃圾产量高达260万吨，其中三分之二为无谓浪费-合每人每天浪费一斤食物。而食品浪费发生在从制造商到消费者，从食品工业到零售商的整个产业链之各个环节。其中，家庭消费及食品制造业则是食品垃圾的最大“源头”-近80%的垃圾都源于此。

联邦环境局指出，此类垃圾对生态环境也产生着负面影响，比如：不必要的二氧化碳排放、生物多样性的丧失、土地和水资源的无谓消耗，还有反映在消费者支付价格上的经济效应-拿零售业举例：食品垃圾造成的损失就超过了5亿瑞郎；而餐饮业的浪费额度是零售业的两倍，达到大约10亿瑞郎。

(1) sprechi alimentari

三分之二可避免

造成浪费的原因多种多样，但联邦环境局强调，上述巨大损耗的三分之二其实都是可以避免的。在食品工业中，如果为某些副产品找到市场，就可以避免71.5万吨垃圾。目前，食品工业研磨谷物过程中产生的大部分碎屑都被“简单粗暴”丢弃了。

而被瑞士各家各户丢弃的食物垃圾总量中，有50万吨其实也是可以避免的。瑞士人“不浪费食物”的意识比较薄弱，对食品的宝贵性也缺乏认识。另外，他们“对食物储存方法以及食物废料的保管及再循环方法”也欠缺了解。联邦环境局认为，如果做好知识普及工作，家庭粮食浪费可以大幅减少，人均每年能节约60公斤食物。

一半废料变肥料

除了调查食品废物的“源头”之外，联邦环境局对垃圾的“出路”也进行了统计：全国每年产生的260万吨废弃食物中，大约一半的比例都以“可循环的农用肥料”得以再次利用。另有三分之一被加工成动物饲料，21%被焚烧。

2015年，瑞士和另外190多个国家共同签署了“2030年可持续发展行动议程”，这是一项联合国行动计划。 这意味着，瑞士要努力实现“截至2030年，在零售和消费环节，将人均食物浪费量减半；并减少生产和供应链中食品损耗”的目标。 2019年3月，联邦议会授任瑞士政府制定一部反对食物浪费的行动计划书。 信息框结尾

tvsvizzera.it/mar

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