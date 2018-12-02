此内容发布于2018年12月2日 上午11:00 最后更新 - 2018年12月2日 -11:00

1999 年帕斯卡·格莱特勒在中国留学期间参观当地小学

(中国驻瑞士使馆提供)

1999年夏天，我怀揣着两年前美好的记忆，踏进西大门，再次来到北大校园。1997年我第一次来到中国，与其他几位日内瓦同学在北京大学共同参加了一次暑期中文课程，那是一段非常有意味有收获的时光，同时也给我们带来了不少悠闲惬意的时刻。



帕斯卡·格莱特勒(Pascal Gretler) 出生于1975年。曾获中国政府奖学金并于1997年夏天、1999至2000学年两次留学于北京大学。现供职于日内瓦瑞士社会保障局。 信息框结尾

开课不久后，三个华人加入了我们班，他们是一位香港富豪的儿子、女儿和他年纪略小的侄子。时间正值1997年的七月，当月一日，中华人民共和国收回了香港主权，三位可爱的、能讲流利的英国英语和广东话，却不太会说普通话的香港同学激动地讲述了主权交换仪式。他们考虑到新形势下语言的重要性，便赶紧到北京提高普通话水平，与我们几个瑞士人一样。



精典特刊 精典特刊 《我们记忆中的中国》第一辑 这是一本记录着瑞士人在华留学故事、具有时代烙印、承载着半个世纪瑞中友谊的瑞士留华校友纪念册，是一本反映瑞士留华校友学习、生活的纪实文集。你能够透过这本《我们记忆中的中国》，从他们的视角看到中国的变化，感受到一个充满活力的中国。

大家经常一起郊游，也一起享受美食，一起蹦迪──我印象最深刻的是第一次吃烤鸭的情形，我们围在巨大的圆桌旁，中间的转盘把各种菜肴和酱料依次传送到每个人面前。八月一日是瑞士国庆节，我们主动去参加了瑞士大使馆举办的庆祝会。“无主财产事件”导致瑞士当时立场尴尬，时任大使希克先生（Sigg）的讲话因此稍显悲观，或许因为我们的参加，晚会气氛显得轻松有趣。还有使馆花园里架起来的篝火，配上曾经的“瑞士航空公司”运来的圣加仑烤肠，着实令大家喜出望外。



两年之后，我有幸第二次来到优美的北大校园，这次准备停留一整年的时间。北大于我已不陌生──我认识去未名湖的路，喜欢绕着湖边跑步，途中经过高大雄伟的杨柳树和树下幽会的情侣；还找得到那家大热天卖着冰镇瓷罐酸奶的小店。我仍住在从前那间宿舍里，但这次是只身一人而来，舍友不再是日内瓦同学，而是一位韩国人，汉语是我们唯一可以互通的语言。他在北京时间较长，汉语也掌握得比我好，所以在功课上他常常帮助我。



*本文经中国驻瑞士大使馆教育处同意，转载自瑞士留华校友纪念册《我们记忆中的中国》第二辑一书。



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